Украина интригует: СБУ не хочет пускать Самойлову на Евровидение, но «время еще есть…»

Публикации за 20.03.17

Служба безопасности Украины подготовила документ, запрещающий российской певице Юлии Самойловой въезд в страну. Напомним, исполнительница должна представлять Россию на конкурсе «Евровидение-2017».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», окончательное решение еще не принято, заявил глава СБУ Василий Грицак, но все документы готовы. Когда будет оглашен окончательный вердикт, неизвестно: «У нас еще есть достаточно времени до мая», – сказал глава ведомства.

Очевидно, таким образом Киев решил потрепать нервы российской стороне, и решение могут затягивать до начала конкурса, меняя вектор заявлений в зависимости от накала отношений между двумя странами.

Однако, напомним, в Кремле уже заявили, что менять Самойлову на другого исполнителя никто не собирается.

По мнению ряда экспертов, Украина оказалась в довольно сложном положении и будет затягивать вопрос до тех пор, пока не найдет баланс между собственными интересами и мнением европейской общественности, чтобы выйти из ситуации с наименьшим имиджевым уроном.

Киев, Лиана Макоба

Киев. Другие новости 20.03.17

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