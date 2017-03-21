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Публикации за 21.03.17

Сенаторы: России следует отказаться от «Евровидения» / Кремль дистанцировался от решения вопроса
Фото: jsvok.ru

Сенаторы: России следует отказаться от «Евровидения» Кремль дистанцировался от решения вопроса

В случае, если Киев запретит въезд на территорию Украины для участии в конкурсе «Евровидение» российской певице Юлии Самойловой, России не следует участвовать в данном и отозвать взнос за трансляцию у организаторов. Такое заявление сделал глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев, передает РИА «Новости».

«Если не пустят, то совершено точно не надо (участвовать – прим. ред.). Ни участникам на замену, ни зрителям. И за трансляцию взнос у организаторов отозвать», – подчеркнул он.

Ранее глава Службы безопасности Украины Василий Грицак рассказал, что ведомство подготовило документ о запрете на въезд Самойловой в страну, поскольку она посещала Крым, не получив специального разрешения, на необходимости которого настаивает Киев. Глава МИД Украины Павел Климкин также раскритиковал участие Самойловой в конкурсе. Примечательно, что исполнительный супервизор «Евровидения» Йон Ула Санд заявил, что у Европейского вещательного союза нет претензий к российской делегации.

В свою очередь сенатор от Крыма Сергей Цеков считает, что следует исходить из соображений обеспечения безопасности российского исполнителя на конкурсе, и эту ответственность должна взять на себя Украина. «Если мы будем уверены в безопасности Юлии Самойловой, можно обсуждать поездку, если безопасность будет под вопросом, нужно думать об этом», – сказал Цеков.

Цеков также считает, что, если Киев не пустит россиянку для участия в конкурсе, Москве следует отказаться от самой идеи участия в «Евровидении».

Отметим, что в Кремле решили дистанцироваться от решения вопроса об участии страны в песенном конкурсе, передает «Интерфакс». Бойкотирование «Евровидения» в случае отказа во въезде на Украину певицы Юлии Самойловой не является вопросом Кремля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

«Что касается бойкота, то еще раз повторяю: наверное, это не совсем вопрос Кремля. Есть наш кандидат, он выбран, и мы рассчитываем на то, что российская исполнительница сможет представить нашу страну на этом международном конкурсе», – сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, должна ли Россия бойкотировать конкурс в случае отказа во въезде на Украину Самойловой.

«Пока каких-то официальных решений украинская сторона не объявляла, мы следим за ситуацией. Это международный конкурс, и Украина принимает у себя международный конкурс», – добавил Песков.

«Евровидение-2017» пройдет в мае в Киеве. Россию на конкурсе, как предполагается, представит Юлия Самойлова с песней «Flame is Burning».

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