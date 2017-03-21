Кобзон порадовался запрету на приезд Самойловой на «Евровидение» / А предложение Робби Уильямса выступить за Россию назвал глупостью

Публикации за 21.03.17

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре и народный артист России Иосиф Кобзон признался, что «очень рад» сообщению о том, что участнице песенного конкурса «Евровидение-2017» от России Юлии Самойловой могут запретить въезд на Украину.

Днем ранее руководитель Службы безопасности Украины Василий Грицак рассказал, что ведомство подготовило документ о запрете на въезд Самойловой в страну, но он пока не подписан. Ранее глава МИД Украины Павел Климкин выступил с критикой относительно участия россиянки в конкурсе. Он напомнил, что она посещала Крым в 2015 году без разрешения, на необходимости которого настаивает Киев. При этом исполнительный супервизор «Евровидения» Йон Ула Санд заявил, что у Европейского вещательного союза нет претензий к российской делегации, отмечает РИА «Новости».

«Я очень рад, потому что я все время говорил: незачем ехать туда, в бандитскую страну, позорить наших исполнителей. Поэтому очень хорошо, что они (Киев – прим. ред.) искусственно создали, как говорят в футболе, «положение вне игры»», – сказал Кобзон, добавив, что России изначально надо было отказаться от участия в конкурсе. «Не позориться и не ехать с протянутой рукой к этим американским марионеткам», – сказал легендарный певец и парламентарий. Он также напомнил, что в 1980 году спортсмены США не поехали на Олимпиаду в Москву, «показали свой характер». «А мы все пытаемся защитить какие-то несчастные 30 тысяч долларов, которые внесли в «Евровидение». Плевать на них. Мы теряли гораздо больше. Только честь и совесть не теряем», – добавил депутат.

Кроме того Кобзон отреагировал на заявление британского поп-музыканта Робби Уильямса, который изъявил желание представлять Россию на «Евровидении». Об этом он заявил в эфире передачи «Пусть говорят» на «Первом канале». «Я бы хотел представлять Россию на «Евровидении» – я так просто это сейчас заявляю, а мой менеджер уже схватился за голову. Давай, Россия, мы сможем победить», – призвал Уильямс.

Первый зампред думского комитета назвал предложение Робби Уильямса глупостью. «Глупость какая-то, у нас своих исполнителей пруд пруди. Молодых и талантливых и из «Голоса», и из любого другого проекта», – сказал Кобзон. Он также подчеркнул, что России ни к чему «британские защитники нашей культуры».

Москва – Киев, Иван Гридин

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