Российский бойкот украинского «Евровидения»: за и против / Опрос на сайте РИА «Новый День»

Публикации за 15.03.17

В России не утихают жаркие споры относительно участия в международном конкурсе «Евровидение», финал которого в этом году пройдет в Киеве. Редакция РИА «Новый День» предлагает своим читателям предлагает своим читателям принять участие в голосовании и ответить на вопрос, стоит ли бойкотировать это мероприятие, которое уже давно превратилось в политический инструмент.

В прошлом году, когда в финале «Евровидения» скандальную «победу» одержала украинская поп-дива Джамала, хотя по итогам зрительского голосования выиграл российский певец Сергей Лазарев, стала окончательно очевидна политическая подоплека конкурса. В этой связи ряд известных популярных российских исполнителей, в первых рядах которых был Филипп Киркоров, призвали отказаться от участия в украинском «Евровидении». Эту инициативу поддержали и депутаты Госдумы – в частности, Виталий Милонов направил гендиректору Первого канала Константину Эрнсту открытое письмо с просьбой бойкотировать киевский финал конкурса и не отправлять туда российских исполнителей. Его поддержал депутат Госдумы, легендарный певец Иосиф Кобзон, заявив, что «нельзя давать возможность русофобствовать на Украине».

Тем не менее, как было объявлено, Россия не будет бойкотировать «Евровидение» и туда отправится певица Юлия Самойлова, которая имеет 1-ю группу инвалидности и вынуждена передвигаться на коляске. Однако украинские власти уже заявили, что не допустят на территорию Украины, что предполагает новый скандал.

Как считает Кобзон, России в этой ситуации не нужно принимать участие в конкурсе. «Америка в 80-м году не участвовала в Олимпийских Играх – ничего не потеряла, и мы ничего не потеряем от того, что не дадим русофобам повод издеваться над Россией», – сказал Кобзон в комментарии «Интерфаксу».

Кобзон также сказал, что «не посоветовал бы Самойловой ехать, и дело не в угрозе разбирательства с правоохранительными органами Украины». По мнению певца, участие Самойловой в конкурсе – «это лишний повод мракобесам-националистам ерничать по поводу России».

Редакция РИА «Новый День» предлагает своим читателям ответить на вопрос: Должна ли Россия бойкотировать украинское «Евровидение»?

Варианты ответов:

Нет, нужно отстоять честь России

Да, нельзя позволить русофобам глумиться над Россией

Не знаю

России нужно организовать альтернативный «Евровидению» конкурс

Проголосовать можно здесь >>>

Москва, Анастасия Смирнова

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