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Публикации за 22.03.17

Киев намерен запретить Самойловой въезд на Украину на 3 года
Фото: jsvok.ru

Киев намерен запретить Самойловой въезд на Украину на 3 года

Участнице «Евровидения-2017» от России Юлии Самойловой могут запретить въезд на Украину на три года, заявил руководитель аппарата главы Службы безопасности Украины Александр Ткачук в ходе брифинга, который транслировал телеканал «Украина». «Мы примем решение в ближайшее время», – пообещал Ткачук.

Ранее в Киеве заявляли, что могут не пустить Самойлову в страну из-за того, что она в 2015 году давала концерты в Крыму, а въезд на полуостров, по мнению Киева возможен только с официального разрешения Украины.

В свою очередь, как передает РИА «Новости», спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия примет решение об участии в «Евровидении» после того, как получит объяснения организаторов в отношении ситуации, которая сложилась с участницей от России Юлией Самойловой.

Она считает, что решение СБУ не допустить российскую певицу является полным абсурдом, что «это недопустимая и неприемлемая ситуация». Напомним, 12 марта стало известно, что инвалид первой группы с детства Юлия Самойлова будет представлять Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве с песней Flame is burning. 20 марта стало известно, что СБУ подготовила документ о запрете на въезд Самойловой на Украину.

Киев, Иван Гридин

Киев. Другие новости 22.03.17

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