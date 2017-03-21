Крым становится козырной картой в президентской гонке во Франции

Публикации за 21.03.17

В рассуждениях о «крымском вопросе» Брюсселю следовало бы помнить о Косово и о праве народов на самоопределение. Об этом заявил кандидат в президенты и экс-премьер Франции Франсуа Фийон, рассуждая в ходе теледебатов о присоединении Крыма к России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Фийон подчеркнул: «Мы сами изменяли границы. Косово, например». И добавил, что существует «фундаментальный принцип, заключающийся в праве народа самостоятельно распоряжаться своей судьбой». «И есть границы, которые были установлены неприемлемым для народа образом», – цитирует «Интерфакс» слова Фийона.

В теледебатах участвовали пять кандидатов: лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, экс-премьер Франции Франсуа Фийон, бывший министр экономики Франции, лидер движения «Вперед» Эммануэль Макрон, экс-министр образования страны, представитель «Социалистической партии» Бенуа Амон и представитель крайне левых Жан-Люк Меланшон. Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.

Добавим, что Марин Ле Пен ранее заявила о намерении признать Крым частью России в случае победы на выборах президента Франции. В интервью «Известиям» она сказала: «После референдума, который показал согласие народа присоединиться к России, я также признаю Крым частью России. Принадлежность Крыма к Украине была лишь административным вопросом советских времён, полуостров никогда не был украинским». Ле Пен также выразила сожаление тем, что международное сообщество и ООН не восприняли волеизъявление крымчан на референдуме.

Автономный сербский край Косово и Метохия 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласил независимость после кровавой межэтнической войны и агрессии НАТО 1999 года против Югославии. Регион признали в качестве независимой Республики Косово 108 из 193-х государств-членов ООН.

Отметим, что Фийон, выступавший за налаживание нормального диалога с Россией, был лидером президентской гонки во Франции, однако начал стремительно терять популярность после обвинений в том, что он фиктивно устроил свою жену на должность помощницы. В отношении Марин Ле Пен также ведется расследование, связанное с фиктивным трудоустройством одной из ее ассистенток. Сейчас лидером рейтингов французские СМИ называют ранее почти никому не известного Макрона, который высказывается за антироссийские санкции и отказ от любого сближения с Москвой.

Париж, Зоя Березина

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