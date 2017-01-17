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Крым

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Публикации за 17.01.17

Кандидат в президенты Франции: Украина владела русским Крымом по административному недоразумению

Кандидат в президенты Франции: Украина владела русским Крымом по административному недоразумению

Лидер французского Национального фронта Марин Ле Пен рассматривает возвращение Крымского полуострова в состав России как свершившуюся историческую справедливость.

Как передаёт корреспондент РИА , Ле Пен безоговорочно признаёт волеизъявление народа Крыма о присоединении к РФ.

«Да, после референдума, который показал согласие народа присоединиться к России, я также признаю Крым частью РФ», – цитируют «Известия» кандидата на пост президента Французской республики.

Ле Пен убеждена, что с правовой точки зрения украинский статус Крыма ничтожен.

«Принадлежность Крыма к Украине была лишь административным вопросом советских времен, полуостров никогда не был украинским», – заявила Марин Ле Пен.

Также кандидат на пост главы Пятой республики выступает за отмену антироссийских санкций и обещает в случае своей победы провести референдум о выходе Франции из ЕС.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 17.01.17

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