Кандидат в президенты Франции: Украина владела русским Крымом по административному недоразумению

Публикации за 17.01.17

Лидер французского Национального фронта Марин Ле Пен рассматривает возвращение Крымского полуострова в состав России как свершившуюся историческую справедливость.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», Ле Пен безоговорочно признаёт волеизъявление народа Крыма о присоединении к РФ.

«Да, после референдума, который показал согласие народа присоединиться к России, я также признаю Крым частью РФ», – цитируют «Известия» кандидата на пост президента Французской республики.

Ле Пен убеждена, что с правовой точки зрения украинский статус Крыма ничтожен.

«Принадлежность Крыма к Украине была лишь административным вопросом советских времен, полуостров никогда не был украинским», – заявила Марин Ле Пен.

Также кандидат на пост главы Пятой республики выступает за отмену антироссийских санкций и обещает в случае своей победы провести референдум о выходе Франции из ЕС.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 17.01.17

Путин, Козак и другие официальные лица: в Крыму ждут очередной правительственный десант. / 17 января ожидаются следующие события – Крым, Севастополь. / Крымские автошколы и центры подготовки кадров не спешат получать лицензии. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»