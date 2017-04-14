Марин Ле Пен окончательно развенчала волюнтаризм Хрущёва

Публикации за 14.04.17

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен ещё раз напомнила о безответственном и неправовом решении бывшего генсека Политбюро ЦК КПСС Никиты Хрущева, присоединившего Крымский полуостров к УССР.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по мнению французского политика, это решение было принято единолично и без учета воли жителей полуострова.

По словам Ле Пен, референдум 2014 года, в результате которого Крым снова вернулся в состав России, лишь подтвердил ошибочность давнего присоединения полуострова к административной границе бывшей советской республики.

«Крым был присоединен к Украине только в 1954 году односторонним решением Никиты Хрущева и без консультации с заинтересованным населением. Между тем две трети жителей заявляют, что они русские. Поэтому когда их спросили о мнении, вполне естественно, они выразили желание присоединиться к России», – озвучила свою позицию Ле Пен польскому изданию Rzeczpospolita.

Напомним, лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен неоднократно заявляла о том, что в случае победы на предстоящих выборах, готова официально признать Крым частью Российской Федерации. По ее мнению, полуостров относился к Украине лишь «административно», и результаты референдума должны быть пересмотрены международным сообществом и ООН.

В 2015 году генеральная прокуратура России признала, что состоявшаяся в 1954 году передача Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР не соответствовала конституциям России и бывшего Советского Союза.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 14.04.17

Захарченко: никакой «унитарной Украны» не будет – её уже нет. / Крымским предприятиям хватает субсидий лишь на то, «чтобы стоять на ногах и не свалиться». Требуются дополнительные организационно-правовые решения. / Крым попал в тройку самых популярных направлений для российских йогов. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»