NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 21.03.17

Крымских политиков зовут в Киев на допрос

Крымских политиков зовут в Киев на допрос

17 крымских политиков вызывают на допрос в Киев.

Как передает корреспондент РИА , в так называемой прокуратуре АРК заявили, что собрали достаточно доказательств, чтобы предъявить им обвинения в государственной измене.

Претензии украинских силовиков связаны с проведением референдума в республике.

Среди вызванных на допрос основной костяк составляют экс-депутаты Верховного Совета Крыма (после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года, орган был преобразован в Госсовет – прим. «НД»). Среди них – гендиректор «Массандры» Янина Павленко, председатели парламентских комитетов Алексей Черняк и Игорь Лукашев, депутат Лентун Безазиев, бизнесмен, президент ООО «Корпорация «ФМ» Фрунзе Мардоян и другие.

Примечательно, что в списке «изменивших» Украине и вызванных в этой связи на допрос указан и Андрей Каракулькин. В феврале 2014 года, работая на должности начальника управления транспорта в горсовете Симферополя, он был задержан правоохранителями при получении взятки в 14 тысяч долларов. Но после событий Крымской весны, получил свободу и должность директора в ГУПе «Крымская железная дорога», проработав на этом месте по март 2015 года. В мае 2015 ФСБ возбудила в его отношении уголовное дело по статье «мошенничество».

Так называемая прокуратура АРК дала крымчанам на явку неделю – экс-депутаты должны прибыть на допрос в период с 23 по 27 марта.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 21.03.17

Севастополь стал дороже Сочи. / Попала под горячую руку: в Севастополе женщина «сорвалась» на дочери, избив её до полусмерти. «Нервную» мать могут лишить родительских прав и посадить на 10 лет. / Кобзон порадовался запрету на приезд Самойловой на «Евровидение». А предложение Робби Уильямса выступить за Россию назвал глупостью.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
Цирк Династии Филатовых
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter