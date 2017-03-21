Крымских политиков зовут в Киев на допрос

Публикации за 21.03.17

17 крымских политиков вызывают на допрос в Киев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в так называемой прокуратуре АРК заявили, что собрали достаточно доказательств, чтобы предъявить им обвинения в государственной измене.

Претензии украинских силовиков связаны с проведением референдума в республике.

Среди вызванных на допрос основной костяк составляют экс-депутаты Верховного Совета Крыма (после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года, орган был преобразован в Госсовет – прим. «НД»). Среди них – гендиректор «Массандры» Янина Павленко, председатели парламентских комитетов Алексей Черняк и Игорь Лукашев, депутат Лентун Безазиев, бизнесмен, президент ООО «Корпорация «ФМ» Фрунзе Мардоян и другие.

Примечательно, что в списке «изменивших» Украине и вызванных в этой связи на допрос указан и Андрей Каракулькин. В феврале 2014 года, работая на должности начальника управления транспорта в горсовете Симферополя, он был задержан правоохранителями при получении взятки в 14 тысяч долларов. Но после событий Крымской весны, получил свободу и должность директора в ГУПе «Крымская железная дорога», проработав на этом месте по март 2015 года. В мае 2015 ФСБ возбудила в его отношении уголовное дело по статье «мошенничество».

Так называемая прокуратура АРК дала крымчанам на явку неделю – экс-депутаты должны прибыть на допрос в период с 23 по 27 марта.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 21.03.17

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