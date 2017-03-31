NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 31.03.17

Украинская «прокуратура АРК» грозит посадить каждого из экс-депутатов ВС Крыма, выступивших за Россию

Украинская «прокуратура АРК» грозит посадить каждого из экс-депутатов ВС Крыма, выступивших за Россию

На Украине не оставляют попыток засудить крымских политиков за участие в процессе воссоединения Крыма с Россией.

Как передает корреспондент РИА , так называемая прокуратура АРК направила в суд обвинительные акты в отношении 17 бывших депутатов Верховного Совета (после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года, орган был преобразован в Госсовет – прим. «НД») республики.

Всех их обвиняют в принятии ряда постановлений, в результате которых было создано «нелегитимное образование Республика Крым». За что грозят наказать тюремным заключениям на срок от 12 до 15 лет.

Как уже сообщал «Новый День», до направления обвинительных актов в суд, в так называемой прокуратуре АРК крымских политиков вызвали на допрос в Киев. Среди 17 бывших депутатов Верховного Совета – гендиректор «Массандры» Янина Павленко, председатели парламентских комитетов Алексей Черняк и Игорь Лукашев, депутат Лентун Безазиев, бизнесмен, президент ООО «Корпорация «ФМ» Фрунзе Мардоян и другие.

Украинские силовики не намерены останавливаться, пока не добьются виртуального осуждения всех народных избранников полуострова, способствовавших его вхождению в состав Россию.

«Всего в суд уже направлен 31 обвинительный акт в отношении бывших депутатов Верховного Совета Автономной Республики Крым. Наша цель – привлечь к ответственности всех депутатов, действия которых способствовали нарушению территориальной целостности Украины. Принцип неотвратимости уголовной ответственности мы реализуем с помощью механизма заочного уголовного производства», – заявил так называемый прокурор Автономной республики Крым Гюндуз Мамедов.

Напомним, за декларацию о независимости республики в марте 2014 года проголосовали 78 из 100 депутатов Верховного Совета. Это позволило провести референдум и согласовать процедуру вхождения Крыма в состав России.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 31.03.17

Телерадиокомпании Европы заявляют о намерении бойкотировать «Евровидение-2017». / В Крыму задержали психически больного модератора «групп смерти». / Миллионы жителей России рискуют остаться без пенсий, предупредили в Госдуме.

Ссылки по теме

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter