Публикации за 31.03.17

На Украине не оставляют попыток засудить крымских политиков за участие в процессе воссоединения Крыма с Россией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», так называемая прокуратура АРК направила в суд обвинительные акты в отношении 17 бывших депутатов Верховного Совета (после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года, орган был преобразован в Госсовет – прим. «НД») республики.

Всех их обвиняют в принятии ряда постановлений, в результате которых было создано «нелегитимное образование Республика Крым». За что грозят наказать тюремным заключениям на срок от 12 до 15 лет.

Как уже сообщал «Новый День», до направления обвинительных актов в суд, в так называемой прокуратуре АРК крымских политиков вызвали на допрос в Киев. Среди 17 бывших депутатов Верховного Совета – гендиректор «Массандры» Янина Павленко, председатели парламентских комитетов Алексей Черняк и Игорь Лукашев, депутат Лентун Безазиев, бизнесмен, президент ООО «Корпорация «ФМ» Фрунзе Мардоян и другие.

Украинские силовики не намерены останавливаться, пока не добьются виртуального осуждения всех народных избранников полуострова, способствовавших его вхождению в состав Россию.

«Всего в суд уже направлен 31 обвинительный акт в отношении бывших депутатов Верховного Совета Автономной Республики Крым. Наша цель – привлечь к ответственности всех депутатов, действия которых способствовали нарушению территориальной целостности Украины. Принцип неотвратимости уголовной ответственности мы реализуем с помощью механизма заочного уголовного производства», – заявил так называемый прокурор Автономной республики Крым Гюндуз Мамедов.

Напомним, за декларацию о независимости республики в марте 2014 года проголосовали 78 из 100 депутатов Верховного Совета. Это позволило провести референдум и согласовать процедуру вхождения Крыма в состав России.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 31.03.17

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