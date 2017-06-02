Пятница, 2 июня 2017, 13:17 мск

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В Киеве намерены отправить за решетку сотню судей из Крыма

В Киеве намерены отправить за решетку сотню судей из Крыма

Следом за крымскими депутатами под украинский суд на Украине пойдут судьи Крыма и Севастополя.

Как передает корреспондент РИА , в генеральной прокуратуре Украины считают предателями судей, решивших во время событий Крымской весны не покидать полуостров и продолжить работать уже по российским законам.

Правоохранители из незалежной закончили расследование по почти сотне таких случаев, и передали обвинительные акты в суд.

«Отделом процессуального руководства в уголовных производствах следователей следственного отдела управления по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях, установлено, что судьи вопреки требованиям законодательства Украины, нарушая Присягу судьи, после аннексии Российской Федерацией полуострова Крым с марта 2014 года начали осуществлять «правосудие» в так называемых судах Республики Крым и противоправно принимать судебные решения», – назвали в генпрокуратуре Украины основную причину обвинений крымских судей в государственной измене.

Сами суды, работающие в Крыму и Севастополе, на Украине считают незаконными. Можно предположить, что процессы по таким делам для крымских судей пройдет незаметно, и, как в случае с депутатами, никаких фактических последствий для них не последует. При условии, что они не собираются посещать Украину.

Как уже сообщал «Новый День», в генпрокуратуре Украины намерены виртуально осудить всех депутатов Верховного Совета Крыма (после марта 2014 года орган преобразован в Госсовет Крыма – прим. «НД»), способствовавших вхождению полуострова в состав России. Так называемая прокуратура АРК продолжает направлять обвинительные заключения по народным избранникам в суд, периодически даже вызывая их на допрос в Киев. По понятным причинам экс-депутаты Верховного Совета эти вызовы игнорируют.

Киев, Леонид Маковецкий

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