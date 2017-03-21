Ханский дворец Бахчисарая перекроют плиткой из Испании

Публикации за 21.03.17

Здание мечети Бахчисарайского ханского дворца перекроют черепицей из Испании. Крымская аутентичная «татарка» давно не производится, а бывшая в употреблении аналогичная черепица уже не продается.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о сложностях в реконструкции Ханского дворца на заседании профильного комитета рассказал глава Госкомохраны культурного наследия Сергей Ефимов.

«Сейчас идут работы по мечети, – отметил он. – Сдерживает то, что над зданием сооружают навес для демонтажа кровли. Проектом была предусмотрена одна конфигурация, а выяснилось, что там коммуникации периода средних веков и культурный слой».

Без навеса, по словам Ефимова, был большой риск утратить роспись внутренних помещений Ханского дворца. Кроме того, черепица на крыше пришла в негодность, и ее придется заменить.

«Черепица, которая в обиходе называется «татарка», уже не выпускается. В предыдущее время скупали черепицу в близлежащих селениях, но этот ресурс использован практически полностью, – пояснил глава Госкомохраны. – Поэтому принято решение аналогичную черепицу, искусственно состаренную, закупить в Испании. А там заводы начинают работать в мае. Поставку ждем в июне».

По словам Ефимова, на всех зданиях дворцового комплекса черепицу нужно менять полностью, чтобы избежать попадания влаги. Необходимо продумать комплекс противосейсмических мероприятий, о которых «никто не думал полтысячи лет назад».

«С минкультуры РФ договорились разработать в этом году технико-экономическое обоснование на весь Ханский дворец-музей, – утончил глава комитета. – Это даст нам понимание объема затрат, необходимых для возрождения этого объекта».

Напомним, Ханский дворец в Бахчисарае вошел в перечень памятников истории и культуры федерального значения и является единственным в мире сохранившимся образцом крымско-татарской дворцовой архитектуры. Еще в 2015 году на реставрацию Ханского дворца из федерального бюджета было направлено 148 млн руб. Однако к работам приступили только в 2017-м.

Симферополь, Глеб Заскоков

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