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Крым

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Публикации за 21.03.17

Ханский дворец Бахчисарая перекроют плиткой из Испании

Ханский дворец Бахчисарая перекроют плиткой из Испании

Здание мечети Бахчисарайского ханского дворца перекроют черепицей из Испании. Крымская аутентичная «татарка» давно не производится, а бывшая в употреблении аналогичная черепица уже не продается.

Как передает корреспондент РИА , о сложностях в реконструкции Ханского дворца на заседании профильного комитета рассказал глава Госкомохраны культурного наследия Сергей Ефимов.

«Сейчас идут работы по мечети, – отметил он. – Сдерживает то, что над зданием сооружают навес для демонтажа кровли. Проектом была предусмотрена одна конфигурация, а выяснилось, что там коммуникации периода средних веков и культурный слой».

Без навеса, по словам Ефимова, был большой риск утратить роспись внутренних помещений Ханского дворца. Кроме того, черепица на крыше пришла в негодность, и ее придется заменить.

«Черепица, которая в обиходе называется «татарка», уже не выпускается. В предыдущее время скупали черепицу в близлежащих селениях, но этот ресурс использован практически полностью, – пояснил глава Госкомохраны. – Поэтому принято решение аналогичную черепицу, искусственно состаренную, закупить в Испании. А там заводы начинают работать в мае. Поставку ждем в июне».

По словам Ефимова, на всех зданиях дворцового комплекса черепицу нужно менять полностью, чтобы избежать попадания влаги. Необходимо продумать комплекс противосейсмических мероприятий, о которых «никто не думал полтысячи лет назад».

«С минкультуры РФ договорились разработать в этом году технико-экономическое обоснование на весь Ханский дворец-музей, – утончил глава комитета. – Это даст нам понимание объема затрат, необходимых для возрождения этого объекта».

Напомним, Ханский дворец в Бахчисарае вошел в перечень памятников истории и культуры федерального значения и является единственным в мире сохранившимся образцом крымско-татарской дворцовой архитектуры. Еще в 2015 году на реставрацию Ханского дворца из федерального бюджета было направлено 148 млн руб. Однако к работам приступили только в 2017-м.

Симферополь, Глеб Заскоков

Симферополь. Другие новости 21.03.17

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