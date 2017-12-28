Украинские чиновники смогут посмотреть на отреставрированный Ханский дворец в Бахчисарае

Украина устроила очередную истерику: на этот раз по поводу реконструкции Ханского дворца в Бахчисарае.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», министерство культуры «Незалежной» протестует и приказывает остановить реконструкцию крымской достопримечательности. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что приказ не будет выполнен и посоветовал украинским чиновникам командовать «у себя».

«Ханский дворец будет реконструирован при поддержке президента. Там деньги будут выделены. Общий объем около 1 миллиарда 600 миллионов рублей. Сейчас на объекте ведутся противоаварийные и реставрационные работы. Объект будет приведен в соответствующее состояние. Будет не просто ремонт сделан, а сохранится тот же вид, который был на момент постройки», – заверил глава республики. Он подчеркнул: после завершения реставрационных работ украинские чиновники смогут приехать во дворец: «На экскурсию», – уточнил Аксенов.

Напомним, Ханский дворец в Бахчисарае вошел в перечень памятников истории и культуры федерального значения и является единственным в мире сохранившимся образцом крымско-татарской дворцовой архитектуры. Еще в 2015 году на реставрацию Ханского дворца из федерального бюджета было направлено 148 млн руб. Однако к работам приступили только в 2017 году. Здание мечети Бахчисарайского ханского дворца перекроют черепицей из Испании. Крымская аутентичная «татарка» давно не производится, а бывшая в употреблении аналогичная черепица уже не продается.

Бахчисарай, Анастасия Зук

Бахчисарай. Другие новости 28.12.17

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