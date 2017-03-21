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Крым

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Публикации за 21.03.17

Депутат: сотни «заслуженных» деятелей сделают Госсовет Крыма персонажем анекдотов

Депутат: сотни «заслуженных» деятелей сделают Госсовет Крыма персонажем анекдотов

Сотни присужденных званий «заслуженных деятелей» Республики Крым девальвируют сами награды и доведут ситуацию до анекдотичной. Такое мнение о процедуре присуждения звания «заслуженный» высказала депутат Наталья Лантух.

Как передает корреспондент РИА , на заседании комитета Госсовета Крыма по культуре и охране культурного наследия депутаты рассматривали представления республиканского министерства культуры на присуждение звания «заслуженный работник культуры Республики Крым». В числе первых соискателей оказалась артистка крымской филармонии, которой звание полагалось за участие в важных государственных концертах и работу в предвыборной кампании. Еще одна соискательница переехала в Крым в 2014 году и ничем особым в культурной жизни республики пока не отметилась.

«Звание превращается в ничто, если у нас люди в 25-30 лет получают эти звания, а сколько тех, которые всю жизнь отдали культуре и не попали под государственное внимание, – указала Лантух. – Есть достойные кандидатуры, но должна же быть социальная справедливость».

По словам депутата, критерий участия в важных государственных концертах не подходит для награды, поскольку это работа артиста, и добросовестное исполнение своих профессиональных обязанностей – еще не повод давать «заслуженного».

«Я считаю, что это политически не правильно у нас в республике, – подчеркнула Лантух. – Я уже проголосовала за сотни (заслуженных), а что дальше будет? Народ скоро будет анекдоты рассказывать. Девальвируем Республику Крым и себя заодно».

Члены комитета поддержали коллегу, поскольку «для заслуженного должна быть служба», а критерий многолетней работы с недавних пор отменен. Кроме того, для поощрения есть почетные грамоты и благодарности президиума Госсовета, чем и предложили наградить спорных претенденток. Тем более что в числе претендентов на грамоты и благодарности есть работники культуры с трудовым стажем в 40-50 лет.

В свою очередь, заместитель министра культуры Татьяна Манежина попросила депутатов конкретизировать требования к представлению на звание «заслуженный», поскольку они полностью соответствуют процедуре и регламенту.«Мне нужно доложить министру, почему не прошла кандидатура, – пояснила она. – Давайте приглашать руководителей трудовых коллективов, которые выдвигают этих людей».

Отметим, что и знаков отличия республики крымский парламент озабочен уже давно. Но если раньше в арсенале крымских наград были только грамоты, благодарности и знаки отличия, то теперь к ним прибавились медали и ордена, которые стали неотъемлемой частью поощрений и подарков к юбилеям и памятным датам.

Симферополь, Глеб Заскоков

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