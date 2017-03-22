Черноморский флот обзавёлся уникальным подводным беспилотником

Публикации за 22.03.17

Черноморский флот получил подводный аппарат «Марлин-350», способный находить на глубине малейшие предметы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», «Марлин» за счёт видеокамеры высокого разрешения, манипулятора и многолучевого гидролокатора легко обнаруживает на глубине в сотни метров даже самые небольшие предметы. Он также способен оказать помощь при снятии кораблей, севших на мель: беспилотник сможет обследовать подводную часть застрявшего судна и выбрать оптимальную траекторию маневра. Аппарат станет помощником для экипажа спасательного буксира 739 и спасателей-водолазов, базирующихся на его борту. Помимо нового аппарата, на борту буксира находится водолазный комплекс, который позволяет работать одновременно трем глубоководным специалистам-спасателям на глубине до 100 метров, сообщают «Известия».

Напомним, осенью прошлого года в районе поселка Ливадия затонул плавучий кран в четырёх километрах от берега. Затонувшее судно было найдено с помощью подводного аппарата «Фалькон».

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 22.03.17

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