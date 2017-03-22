«Просто ведутся боевые действия»: треть ДТП в Крыму происходит из-за плохих дорог

Публикации за 22.03.17

Треть дорожно-транспортных происшествий в Крыму происходит из-за некачественного состояния дорог. Об этом в ходе заседания Госсовета Крыма заявил министр внутренних дел по Крыму Сергей Абисов.

«30% всех совершенных ДТП – это итоги несоблюдения (норм – прим. «НД») строительства дорог и содержания их. На что люди и отвлекаются. На сегодняшний день есть такая, к сожалению, статистика», – сообщил министр.

Спикер Госсовета Владимир Константинов заверил, что парламент республики в курсе существующей проблемы, заявив о намерении ее решения, но при этом назвал ситуацию «издержками» улучшения жизни крымчан: «Это общая проблема. У крымчан стало автомобилей больше, жить стали лучше. И несем от этого, так сказать, определенные издержки. Сейчас нужно адаптировать дороги, адаптировать полосы, проделать колоссальный объем работы – это все еще у нас с вами впереди. Для того чтобы было поменьше ДТП надо на скорости свыше 100 километров не переписываться смс-ками, и все будет хорошо», – сказал Константинов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», не все на заседании Госсовета оказались согласны с позицией председателя парламента. Уполномоченный по правам человекам в Крыму Людмила Лубина прямо обвинила власти в неспособности обеспечить безопасность крымчан на дорогах.

«В 2016 году на дорогах погибли 374 человека. То есть, 32 человека в месяц. В результате дорожно-транспортных происшествий травмированы или получили тяжкие телесные повреждения 2 тысячи 736 человек. То есть, ежемесячно на больничные койки ложится с травмами 228 человек. Эти цифры потрясают – это у нас на дорогах просто ведутся боевые действия. И власть не может обеспечить гражданам неотъемлемое право – право на жизнь», – заявила Лубина.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 22.03.17

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