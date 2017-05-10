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Крым

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Публикации за 10.05.17

В Крыму новички на дорогах устраивают аварии чаще, чем в других регионах России

В Крыму новички на дорогах устраивают аварии чаще, чем в других регионах России

Крым стал одним из лидеров среди регионов России по росту количества аварий, виновниками которых являются водители-новички, имеющие стаж вождения до двух лет.

Как передает корреспондент РИА , количество таких ДТП в Крыму по сравнению с прошлым годом увеличилось за первые три месяца 2017 года на 72%.

В тройку лидеров помимо Крыма попали Ненецкий автономный округ (+100%) и Хакасия (+120%).

При этом, если в Ненецком автономном округе новички стали виновниками всего двух ДТП, в которых пострадало два человека, а в Хакасии – 11 ДТП (обошлось без погибших, пострадали 22 человека), то в Крыму произошло 43 аварии, в которых погибли девять человек и 65 получили ранения.

По словам экспертов, Крым стал одним из худших регионов России в данном направлении, так как «еще не влился в российскую систему профилактики нарушений правил дорожного движения». Специалисты считают, что ранее на полуострове уделяли слишком мало внимания пропаганде культуре вождения, отмечают «Известия».

В целом по стране отмечается снижение числа аварий, случившихся по вине новичков. По данным статистики службы, за первые три месяца произошли 1 тысяча 788 подобных ДТП, в которых погибло 156 человек и более 2,5 тысяч получили ранения.

Напомним, по утверждению министра внутренних дел по Крыму Сергея Абисова, 30% всех ДТП в республике являются итогами «несоблюдения норм строительства дорог и их содержания».

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 10.05.17

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