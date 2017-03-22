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Крым

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Публикации за 22.03.17

В Крыму появятся деньги на отлов и стерилизацию бездомных животных

В Крыму появятся деньги на отлов и стерилизацию бездомных животных

В Крыму появятся деньги на отлов и содержание бездомных животных.

Как передает корреспондент РИА , на эти цели республиканскому комитету по ветеринарии планируют направить 29 миллионов 474 тысячи рублей, что стало возможным после утверждения Госсоветом Крыма поправок к бюджету на текущий год.

«Предлагается увеличение неналоговых доходов регионального бюджета на 2017 год в сумме 59 миллионов 860 тысяч рублей. За счет прогнозируемых дополнительных неналоговых поступлений предлагается обеспечить финансирование расходов по наделению органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных», – сообщила министр финансов республики Ирина Кивико на заседании Госсовета, уточнив, что оставшуюся сумму планируется «направить на проведение социально-экономического анализа последствий применения результатов кадастровой стоимости земельных участков, расположенных на территории республики Крым».

Напомним, в начале года председатель Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе заявил об отсутствии средств на финансирование республиканского закона, принятого в 2016 году и предусматривающего меры по отлову и стерилизации бездомных животных. По его мнению, это может привести к самым негативным последствиям, и увеличить возможность нападения животных на людей. Вице-премьер Крыма Виталий Нахлупин пообещал, что в случае перевыполнения бюджета по итогам первого квартала обратится в парламент, чтобы инициировать перераспределение заложенных средств, учитывая финансовые нужды по работе с бездомными животными.

В то же время, наряду с увеличением неналоговых доходов, депутаты сократили доходы, связанные с поступлением средств из федерального центра.

«Уменьшение общего объема доходов в бюджет связано с уменьшением утвержденных в федеральном бюджете межбюджетных трансфертов на сумму 1 миллиард 605 миллионов рублей», – уточнила Кивико.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 22.03.17

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