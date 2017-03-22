В Крыму появятся деньги на отлов и стерилизацию бездомных животных

Публикации за 22.03.17

В Крыму появятся деньги на отлов и содержание бездомных животных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на эти цели республиканскому комитету по ветеринарии планируют направить 29 миллионов 474 тысячи рублей, что стало возможным после утверждения Госсоветом Крыма поправок к бюджету на текущий год.

«Предлагается увеличение неналоговых доходов регионального бюджета на 2017 год в сумме 59 миллионов 860 тысяч рублей. За счет прогнозируемых дополнительных неналоговых поступлений предлагается обеспечить финансирование расходов по наделению органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных», – сообщила министр финансов республики Ирина Кивико на заседании Госсовета, уточнив, что оставшуюся сумму планируется «направить на проведение социально-экономического анализа последствий применения результатов кадастровой стоимости земельных участков, расположенных на территории республики Крым».

Напомним, в начале года председатель Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе заявил об отсутствии средств на финансирование республиканского закона, принятого в 2016 году и предусматривающего меры по отлову и стерилизации бездомных животных. По его мнению, это может привести к самым негативным последствиям, и увеличить возможность нападения животных на людей. Вице-премьер Крыма Виталий Нахлупин пообещал, что в случае перевыполнения бюджета по итогам первого квартала обратится в парламент, чтобы инициировать перераспределение заложенных средств, учитывая финансовые нужды по работе с бездомными животными.

В то же время, наряду с увеличением неналоговых доходов, депутаты сократили доходы, связанные с поступлением средств из федерального центра.

«Уменьшение общего объема доходов в бюджет связано с уменьшением утвержденных в федеральном бюджете межбюджетных трансфертов на сумму 1 миллиард 605 миллионов рублей», – уточнила Кивико.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 22.03.17

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