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Крым

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Публикации за 10.02.17

Закон есть, финансирования нет: в Крыму не на что ловить бездомных животных

Закон есть, финансирования нет: в Крыму не на что ловить бездомных животных

Принятый в 2016 году закон Республики Крым, предусматривающий отлов и стерилизацию бездомных животных, в текущем году остался без финансирования.

Как передает корреспондент РИА , в Общественной палате Крыма настаивают на необходимости выделения средств на эти цели, игнорирование проблемы может привести к самым негативным последствиям.

«В противном случае мы не только будем иметь ситуацию с огромным количеством бездомных животных, заполонивших наши города, но серьезные неприятности: когда нестерилизованное несчастное животное, собака, которая не знает, куда ей деться, порвет какого-нибудь ребенка, то следующим, кого порвут, будет кто-то из нас с вами», – заявил председатель ОП Крыма Григорий Иоффе на расширенном заседании коллегии Минфина Крыма.

В качестве примера он привел столицу Крыма: «В Симферополе выделена земля, зарезервированы деньги для строительства приюта, клиники для стерилизации. Однако нет утвержденной программы, нет никакого республиканского финансирования, поэтому софинансирование применить невозможно», – рассказал Иоффе, добавив, что «бездомные животные появляются в геометрической прогрессии».

Вице-премьер крымского правительства Виталий Нахлупин заявил, что «при обсуждении бюджета достаточно большую дискуссию вызвало выделение денег по этой теме», уточнив, что финансовый запрос на работу с бездомными животными составил 56 миллионов рублей.

«Данное направление находится в приоритетах по итогам первого квартала выполнения бюджета. И в случае перевыполнения, я думаю, что мы примем решение, попросим соответственно Государственный Совет перераспределить бюджет, таким образом, чтобы мы могли закрыть эту проблему», – пояснил он.

При этом Нахлупин сообщил, что по его данным, проект строительства приюта в Симферополе софинансирования не требует.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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