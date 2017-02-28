Глава администрации Евпатории недоволен результатами стерилизации животных в городе

Публикации за 28.02.17

Глава администрации Евпатории Андрей Филонов признал недостаточной работу городских чиновников по организации стерилизации бездомных животных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в связи с этим градоначальник распорядился предоставлять ему еженедельные подробные отчеты с конкретным числом стерилизованных животных.

Тем не менее, по его словам, ситуация с бездомными собаками в городе все равно уже успела улучшиться.

«По здравницам и предприятиям создается реестр собак, обитающих на их территории. Руководители заключают договоры на стерилизацию. Подвижки пошли очень серьезные», – сообщил у себя на странице в Facebook Филонов. По его мнению, работа по искоренению проблемы с бесхозными собаками должна проходить по нескольким направлениям: контроль за домашними животными (путем их регистрации, постановке на учет животных, находящихся на территории предприятий и здравниц), и учет бездомных собак ( на каждую планируется повесить бирку) с отловом агрессивных особей.

При этом Филонов выступил категорически против убийства животных, заявив, что это не принесет никаких результатов.

«Скажу сразу: я не сторонник убийства бездомных собак. Во-первых, это противозаконно, и за такие деяния надо отвечать. Во-вторых, это аморально, как любое убийство. В-третьих, это неэффективно: на освободившееся место придет другая дикая собака. Таков закон природы, который никто не отменял», – пояснил глава администрации.

Напомним, в городах Крыма постоянно отмечаются случаи нападения агрессивных бездомных собак на людей. Так, в Феодосии медики зафиксировали 10 обращений всего за 2 дня, при этом все обратившиеся за помощью пострадали от нападения одних и тех же псов.

В то же время, председатель ОП Крыма Григорий Иоффе возмутился отсутствием финансирования из республиканского бюджета закона «О содержании и защите от жестокого обращения домашних животных и мерах по обеспечению безопасности населения», который предусматривает отлов бездомных животных. Вице-премьер Виталий Нахлупин пообещал, что деньги будут выделены в случае перевыполнения бюджета в первом квартале 2017 года.

Евпатория, Леонид Маковецкий

Евпатория. Другие новости 28.02.17

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