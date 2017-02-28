NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 28.02.17

Глава администрации Евпатории недоволен результатами стерилизации животных в городе

Глава администрации Евпатории недоволен результатами стерилизации животных в городе

Глава администрации Евпатории Андрей Филонов признал недостаточной работу городских чиновников по организации стерилизации бездомных животных.

Как передает корреспондент РИА , в связи с этим градоначальник распорядился предоставлять ему еженедельные подробные отчеты с конкретным числом стерилизованных животных.

Тем не менее, по его словам, ситуация с бездомными собаками в городе все равно уже успела улучшиться.

«По здравницам и предприятиям создается реестр собак, обитающих на их территории. Руководители заключают договоры на стерилизацию. Подвижки пошли очень серьезные», – сообщил у себя на странице в Facebook Филонов. По его мнению, работа по искоренению проблемы с бесхозными собаками должна проходить по нескольким направлениям: контроль за домашними животными (путем их регистрации, постановке на учет животных, находящихся на территории предприятий и здравниц), и учет бездомных собак ( на каждую планируется повесить бирку) с отловом агрессивных особей.

При этом Филонов выступил категорически против убийства животных, заявив, что это не принесет никаких результатов.

«Скажу сразу: я не сторонник убийства бездомных собак. Во-первых, это противозаконно, и за такие деяния надо отвечать. Во-вторых, это аморально, как любое убийство. В-третьих, это неэффективно: на освободившееся место придет другая дикая собака. Таков закон природы, который никто не отменял», – пояснил глава администрации.

Напомним, в городах Крыма постоянно отмечаются случаи нападения агрессивных бездомных собак на людей. Так, в Феодосии медики зафиксировали 10 обращений всего за 2 дня, при этом все обратившиеся за помощью пострадали от нападения одних и тех же псов.

В то же время, председатель ОП Крыма Григорий Иоффе возмутился отсутствием финансирования из республиканского бюджета закона «О содержании и защите от жестокого обращения домашних животных и мерах по обеспечению безопасности населения», который предусматривает отлов бездомных животных. Вице-премьер Виталий Нахлупин пообещал, что деньги будут выделены в случае перевыполнения бюджета в первом квартале 2017 года.

Евпатория, Леонид Маковецкий

Евпатория. Другие новости 28.02.17

Опрос: россиян и украинцев волнуют одни и те же проблемы. / В России хотят вернуть страховку от безработицы. / Производителям алкоголя разрешат не учитывать ГОСТ. Из закона уберут требование о соответствии спиртного госстандартам.

Ссылки по теме

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter