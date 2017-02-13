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Крым

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Публикации за 13.02.17

В центре Феодосии бездомные собаки нападают на людей: медики зафиксировали 10 обращений за два дня

В центре Феодосии бездомные собаки нападают на людей: медики зафиксировали 10 обращений за два дня

Бездомные собаки терроризируют жителей Феодосии.

Как передает корреспондент РИА , администрация города оказалась не в силах обезопасить людей от нападений животных, за что на чиновников уже жалуются в прокуратуру.

«В субботу, во дворе дома, в центре Феодосии на мою жену напали бродячие собаки. Порвали джинсы, рваный укус левой голени, сразу же напали на проходившую следом женщину, ей досталось больше. Обратились немедленно в поликлинику, сделали уколы, врач хотел принудительно госпитализировать, отказались, сегодня назначили осмотр. Врач назначил лечение, в течении трех месяцев колоть уколы! Когда записывали адрес происшествия, врач сказал, что ваш случай уже 10-й за два дня по этому адресу», – написал у себя на странице в Facebook крымский общественник Александр Талипов, напомнив, что в соответствии с законом Республики Крым «О содержании и защите от жестокого обращения домашних животных и мерах по обеспечению безопасности населения» органы местного самоуправления наделяются полномочиями по отлову и содержанию бесхозных животных.

Примечательно, что во всех 10 указанных Талиповым случаев на людей нападали одни и те же собаки – «черный кобель и рыжая сучка». Их опознали по фотографиям и другие пострадавшие, найденные общественником.

«Неужели никто не следит за статистикой здравоохранения, что такое количество людей пострадало в одном месте? Разве сложно вызвать бригаду, установить собак, изолировать их, сделать анализы, определить больные это или здоровые животные, и избавить людей от мучений или мне самому выйти, прибить собак, отвезти их на анализы?», – возмутился Талипов, добавив: «А если эти собаки нападут на ребенка, разорвут в клочья, потом с грустным лицом глава администрации будет приносить соболезнования?»

Как уже сообщал , председатель Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе возмутился отсутствием финансирования из республиканского бюджета закона «О содержании и защите от жестокого обращения домашних животных и мерах по обеспечению безопасности населения», который предусматривает отлов бездомных животных. Вице-премьер Виталий Нахлупин пообещал, что деньги будут выделены в случае перевыполнения бюджета в первом квартале 2017 года.

Феодосия, Леонид Маковецкий

Феодосия. Другие новости 13.02.17

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