NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 22.03.17

Госкомрегистр Крыма заверяет: продать участок дважды не получится

Госкомрегистр Крыма заверяет: продать участок дважды не получится

«Дубли» в кадастре крымской недвижимости не дают возможности продать дважды один и тот же участок. Об этом заявили в республиканском Госкомрегистре.

Как передает корреспондент РИА , в ведомстве пояснили, что наличие двух кадастровых номеров у одного и того же земельного участка не дает возможности совершения мошеннических операций с недвижимостью. Проблема, по словам чиновников, носит в большей степени «технический, нежели правовой» характер и решается специалистами Госкомрегистра в плановом порядке.

Дублирующие сведения в кадастре недвижимости возникли автоматически после массовой оцифровки земельных архивов и переноса сведений в кадастр недвижимости. Аналогичная ситуация ранее возникала во всех прочих субъектах РФ, подчеркнули в крымском Госкомрегистре.

Ранее сообщалось, что собственники крымской недвижимости столкнулись с : оказалось, один и тот же дом или земельный участок может иметь два различных кадастровых номера. Риэлторы и нотариусы вынуждены, оформляя сделку, чтобы избежать двойной продажи, делать еще одну проверку, выясняя, каким образом и когда дом стал собственностью продавца.

По последним данным, из реестра уже исключено около 39 тыс. «двойников». Еженедельно исключаются в среднем 2,5 тысячи неактуальных дублирующих сведений. В других регионах России «чистка» реестра велась не менее четырех лет. В Крыму планируют завершить соответствующие работы в отношении земельных участков до конца 2017 года.

О возникновения дублирующих сведений Госкомрегистр на правительственном портале Крыма.

Симферополь, Зоя Березина

Симферополь. Другие новости 22.03.17

СБУ испугалось Юлии Самойловой: российской певице на три года закрыли въезд на Украину. / Лубина: «Нехватка медиков в Крыму – просто катастрофа». / В Крыму появятся деньги на отлов и стерилизацию бездомных животных.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
Цирк Династии Филатовых
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter