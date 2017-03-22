Госкомрегистр Крыма заверяет: продать участок дважды не получится

Публикации за 22.03.17

«Дубли» в кадастре крымской недвижимости не дают возможности продать дважды один и тот же участок. Об этом заявили в республиканском Госкомрегистре.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ведомстве пояснили, что наличие двух кадастровых номеров у одного и того же земельного участка не дает возможности совершения мошеннических операций с недвижимостью. Проблема, по словам чиновников, носит в большей степени «технический, нежели правовой» характер и решается специалистами Госкомрегистра в плановом порядке.

Дублирующие сведения в кадастре недвижимости возникли автоматически после массовой оцифровки земельных архивов и переноса сведений в кадастр недвижимости. Аналогичная ситуация ранее возникала во всех прочих субъектах РФ, подчеркнули в крымском Госкомрегистре.

Ранее сообщалось, что собственники крымской недвижимости столкнулись с неожиданными проблемами: оказалось, один и тот же дом или земельный участок может иметь два различных кадастровых номера. Риэлторы и нотариусы вынуждены, оформляя сделку, чтобы избежать двойной продажи, делать еще одну проверку, выясняя, каким образом и когда дом стал собственностью продавца.

По последним данным, из реестра уже исключено около 39 тыс. «двойников». Еженедельно исключаются в среднем 2,5 тысячи неактуальных дублирующих сведений. В других регионах России «чистка» реестра велась не менее четырех лет. В Крыму планируют завершить соответствующие работы в отношении земельных участков до конца 2017 года.

О причинах возникновения дублирующих сведений Госкомрегистр объясняет на правительственном портале Крыма.

Симферополь, Зоя Березина

Симферополь. Другие новости 22.03.17

СБУ испугалось Юлии Самойловой: российской певице на три года закрыли въезд на Украину. / Лубина: «Нехватка медиков в Крыму – просто катастрофа». / В Крыму появятся деньги на отлов и стерилизацию бездомных животных. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»