NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 22.03.17

В Крыму запретили шуметь в выходные и праздники, но некоторым можно

В Крыму запретили шуметь в выходные и праздники, но некоторым можно

Депутаты Госсовета Крыма приняли во втором чтении закон, устанавливающий нормы соблюдения режима тишины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проект закона готовила прокуратура республики, а его аналоги существуют во многих субъектах России. В том числе в Московской, Новосибирской, Самарской и других областях, республике Татарстан и Ставропольском крае.

Согласно документу, в будние дни запрещается шуметь с 23-00 до 07-00. В выходные дни, а также в праздники, нормы еще строже: режим тишины устанавливается с 19:00 до 10:00.

Штрафы для граждан установлены в размерах от 500 до 1000 рублей, для должностных лиц – от 1000 до 1500 рублей, для юрлиц – от 2 до 5 тысяч рублей. При повторном нарушении суммы штрафов увеличиваются: для граждан до 3 тысяч рублей, для должностных лиц – до 10 тысяч рублей, для юрлиц – до 15 тысяч рублей. При этом предусмотрено дальнейшее увеличение штрафов при упорном игнорировании необходимости соблюдения режима тишины.

В документе также перечисляются действия, которые могут быть отнесены правоохранителями к «нарушающим тишину граждан». Среди них – крики, свист, громкое пение, игра на музыкальных инструментах, применение пиротехники, шумные строительные и ремонтные работы. Также в этот список занесли использование звуковоспроизводящих устройств, с пометкой, что это касается и автомобилей.

Нормы действуют в многоквартирных домах и на придомовых территориях, в зонах застройки частными домами, на территориях образовательных и медицинских организаций, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, и на объектах временного размещения граждан.

По сути, согласно закону, на территории санаториев и отелей в выходные и праздничные дни проводить дискотеки, концерты и организовывать прочие шумные развлечениях можно только утром и днем. А какое-нибудь кафе или танцклуб, расположенные не в жилых домах, а на набережной, в офисном или отдельно стоящем здании, могут «грохотать» до утра, мешая спать крымчанам и туристам. На подобное неоднократно жаловались в Алупке, Ялте, Коктебеле.

В прокураторе Крыма, выступившей в роли разработчика законопроекта, прокомментировать эти нюансы не смогли.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 22.03.17

Под Судаком нашли останки солдат Второй мировой войны. В окрестностях может быть захоронено еще около 1,5 тысяч человек. / В Крыму миграционная служба плодит нелегалов. / Недоступный полуостров: в Крыму регулярно нарушаются права инвалидов.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
Цирк Династии Филатовых
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter