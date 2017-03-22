В Крыму запретили шуметь в выходные и праздники, но некоторым можно

Публикации за 22.03.17

Депутаты Госсовета Крыма приняли во втором чтении закон, устанавливающий нормы соблюдения режима тишины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проект закона готовила прокуратура республики, а его аналоги существуют во многих субъектах России. В том числе в Московской, Новосибирской, Самарской и других областях, республике Татарстан и Ставропольском крае.

Согласно документу, в будние дни запрещается шуметь с 23-00 до 07-00. В выходные дни, а также в праздники, нормы еще строже: режим тишины устанавливается с 19:00 до 10:00.

Штрафы для граждан установлены в размерах от 500 до 1000 рублей, для должностных лиц – от 1000 до 1500 рублей, для юрлиц – от 2 до 5 тысяч рублей. При повторном нарушении суммы штрафов увеличиваются: для граждан до 3 тысяч рублей, для должностных лиц – до 10 тысяч рублей, для юрлиц – до 15 тысяч рублей. При этом предусмотрено дальнейшее увеличение штрафов при упорном игнорировании необходимости соблюдения режима тишины.

В документе также перечисляются действия, которые могут быть отнесены правоохранителями к «нарушающим тишину граждан». Среди них – крики, свист, громкое пение, игра на музыкальных инструментах, применение пиротехники, шумные строительные и ремонтные работы. Также в этот список занесли использование звуковоспроизводящих устройств, с пометкой, что это касается и автомобилей.

Нормы действуют в многоквартирных домах и на придомовых территориях, в зонах застройки частными домами, на территориях образовательных и медицинских организаций, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, и на объектах временного размещения граждан.

По сути, согласно закону, на территории санаториев и отелей в выходные и праздничные дни проводить дискотеки, концерты и организовывать прочие шумные развлечениях можно только утром и днем. А какое-нибудь кафе или танцклуб, расположенные не в жилых домах, а на набережной, в офисном или отдельно стоящем здании, могут «грохотать» до утра, мешая спать крымчанам и туристам. На подобное неоднократно жаловались в Алупке, Ялте, Коктебеле.

В прокураторе Крыма, выступившей в роли разработчика законопроекта, прокомментировать эти нюансы не смогли.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 22.03.17

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