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Певицу Алёну Свиридову довела до бешенства ночная атмосфера курортной Феодосии (СКРИН)

Певицу Алёну Свиридову довела до бешенства ночная атмосфера курортной Феодосии (СКРИН)

Известная российская исполнительница Алёна Свиридова, пребывающая в одной из дорогих гостиниц Феодосии, не вынесла ночного шума под окнами своего номера с видом на набережную и разместила гневный пост на личной странице в Фейсбуке.

Как передаёт корреспондент РИА , певицу, кроме гуляния отдыхающих («с воплями» и «всю ночь до утра»), особенно возмутило громкое и, по-видимому, не очень удачное исполнение одним из туристов песен Владимира Высоцкого.

Новый День: ''Как упоительны в России...'' Певицу Алёну Свиродову довела до бешенства ночная атмосфера курортной Феодосии (СКРИН)

Вместе с тем, в обсуждении под публикацией далеко не все комментаторы проявили гневную солидарность с певицей, заметив ей, что на курортах шумно одыхают во всём мире, а не только россияне в России.

Напомним, Алёна Свиридова – уроженка Керчи. С 2016 года Общественного совета по строительству моста через Керченский пролив.

Как сообщал «Новый День», в марте депутаты Госсовета Крыма приняли во втором чтении подготовленный прокуратурой республики соблюдения режима тишины.

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© 2017, РИА «Новый День»

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