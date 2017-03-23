СБУ открыла «крымское досье» на армянскую участницу Евровидения

Публикации за 23.03.17

Официальный Киев ждет результатов расследования в отношении участницы «Евровидение-2017» из Армении. В настоящее время Служба безопасности Украины (СБУ) тщательно проверяет, не посещала ли Крым певица Арцвик Арутюнян, заявленная Ереваном на конкурс.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о новом «деле» СБУ сообщила накануне в украинском телеэфире представитель спецслужбы Елена Гитлянская. «Все наши решения принимаются после тщательной проверки и базируются исключительно на украинском законодательстве, – заверила Гитлянская. – Мы обязательно проверим (была ли Арцвик в Крыму – прим. НД), если у нас будут документальные подтверждения, будем принимать решение».

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко, в свою очередь, заявил, что, если Арутюнян бывала в Крыму после его присоединения к России, то будет принято «отдельное решение» относительно возможности ее въезда на Украину.

Между тем, сестра певицы Шогер Арутюнян заверила Лайф, что Арцвик не бывала в Крыму «на сто процентов». У семьи нет на полуострове ни друзей, ни родственников. А сама Арцвик сейчас так занята подготовкой к конкурсу, что нет времени комментировать что-либо.

Ожидается, что Арцвик Арутюнян будет представлять на конкурсе Армению с песней Fly With Me. Семья армянской певицы переехала в Россию, когда Арцвик было пять лет. Девушка училась в Московском государственном педагогическом университете по специальности «психолог-логопед». Арцвик дружит с представителями российской эстрады – Полиной Гагариной, Пелагеей, Александром Панайотовым. В первом сезоне «Голоса» выступала на бэк-вокале у Маргариты Позоян.

Напомним, накануне СБУ запретила въезд на Украину российской участнице «Евровидения-2017» – певице Юлии Самойловой, поскольку девушка посещала Крым, не получив «разрешения» официального Киева. В России уже заявили, что Юлия будет участвовать в «Евровидении-2018» независимо от того, в какой стране пройдет конкурс.

Украинское «Евровидение», по мнению наблюдателей уже превратившееся из песенного конкурса в политическое шоу, состоится в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая.

Киев, Зоя Березина

Киев. Другие новости 23.03.17

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