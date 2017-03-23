«Киев поступил глупо»: Макаревич прокомментировал недопуск Самойловой на «Евровидение»

Публикации за 23.03.17

Музыкант Андрей Макаревич осудил решение Службы безопасности Украины (СБУ) о запрете въезда на Украину российской участнице «Евровидения» Юлии Cамойловой. Артист счел действия киевских властей «неумным поступком». По его мнению, глупо будет выглядеть Украина, а не Россия.

«Это неумный поступок, – заявил Макаревич в комментарии bfm.ru. – Я думаю, что послать кого-то другого уже невозможно, прежде всего потому что человек должен быть подготовлен и ему должны написать произведение, он его должен сделать. Просто так приехать и спеть, чтоб кого-то поразить, невозможно. Получается, что мы в этом году не участвуем, и глупо будем выглядеть не мы, а Украина».

В Кремле тем временем выразили надежду на пересмотр решения Киева, заявив, что оно наносит серьезный удар по престижу музыкального конкурса. «Мы знаем, что представители Евровидения выразили сожаление с этим решением. Мы также считаем это решение чрезвычайно неудачным и на самом деле мы бы, конечно, ожидали, что это решение до конкурса будет пересмотрено и российская участница сможет принять участие в этом конкурсе», – отметил Песков в комментарии «Коммерсанту». Данное решение «абсолютно не справедливое, оно не удачное, и мы все-таки надеемся, что оно будет пересмотрено»», – добавил представитель Кремля.

Накануне СБУ запретила въезд на территорию Украины Юлии Самойловой сроком на три года из-за её участия в гала-концерте фестиваля «Мир спорта и добра» в Крыму в июне 2015 года. «Первый канал» и ВГТРК уже пообещали, что россиянка поедет на «Евровидение» в следующем году, вне зависимости от места его проведения. Между тем, судьбу Юлии может повторить представительница Армении Арцвик Арутюнян. Украинские власти проверяют, посещала ли армянская певица российский Крым.

Москва, Светлана Петрова

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