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Публикации за 23.03.17

На «Евровидение-2018» Россию представит Юлия Самойлова / Общественная палата пожалуется на Украину в Совет Европы
Фото: jsvok.ru

На «Евровидение-2018» Россию представит Юлия Самойлова Общественная палата пожалуется на Украину в Совет Европы

Певица Юлия Самойлова представит Россию на конкурсе «Евровидение» в следующем, 2018 году, вне зависимости от места его проведения. Соответствующее совместное заявление сделали «Первый канал» и ВГТРК.

Как писал «Новый День», россиянка должна была выступить на «Евровидении-2017» в Киеве с песней о любви «Flame Is Burning», но власти Украины запретили ей въезд на территорию страны на три года из-за того, что в 2015 году она посещала Крым без необходимого по мнению руководства «незалежной» разрешения. Примечательно, что исполнительный супервизор «Евровидения» Йон Ула Санд заявлял, что у Европейского вещательного союза нет претензий к российской делегации.

В российском МИД подчеркнули, что этим решением Киев подтвердил свой образ режима, зараженного русофобской паранойей. В свою очередь Общественная палата намерена обратиться с жалобой в Совет Европы и ООН, поскольку «власти Украины совершенно не идут на конструктивный диалог, нарушают все международные нормы и правила», передает РИА «Новости».

«Евровидение-2017» пройдет в Киеве. Согласно результатам жеребьевки, Россия должна выступить во втором полуфинале, который пройдет 11 мая. Финал конкурса запланирован на 13-е число.

Москва – Киев, Иван Гридин

Москва – Киев. Другие новости 23.03.17

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