СБУ испугалось Юлии Самойловой: российской певице на три года закрыли въезд на Украину

Публикации за 22.03.17

Стараниями официального Киева украинское «Евровидение-2017» окончательно превратилось из конкурса песни в арену сведения политических счетов. Служба безопасности Украины (СБУ) на три года запретила въезд на территорию страны российской представительнице на «Евровидении» Юлии Самойловой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «радостную новость» сообщила в своем фейсбуке пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская. Она пишет: «СБУ запретила въезд на территорию Украины гражданке РФ Юлии Самойловой сроком на три года. Решение принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины».

«Нарушением законодательства Украины» в СБУ считают выступление Юлии Самойловой летом 2015 года в Крыму. Она спела там на концерте, не получив «спецразрешения» от Украины на посещение «аннексированного» Крыма.

20 марта глава СБУ Василий Грицак заявил, что документ о запрете для Самойловой въезда на Украину уже подготовлен. Сегодня представитель СБУ Александр Ткачук сообщил, что ведомство понимает последствия запрета либо же разрешения Самойловой посетить страну. Разрешение может вызвать резкий протест со стороны украинских радикалов, запрет – негативную реакцию в России.

Полуфиналы конкурса «Евровидение» пройдут в Киеве 9 и 11 мая, финал – 13 мая. Главной ареной станет Международный выставочный центр. В конкурсе примут участие представители 43 стран. Россию должна представлять певица с ограниченными возможностями Юлия Самойлова. Она планировала исполнить песню Flame Is Burning.

Отметим, что в российских соцсетях информация о запрете въезда Юлии Самойловой на Украину вызвала, в основном, позитивную реакцию: пользователи пишут, что «хорошему человеку» в принципе нечего делать на конкурсе в Киеве, и что Юлия теперь уже совершенно точно победила на «Евровидении-2017» безо всякого конкурса.

Добавим, накануне британская поп-звезда Робби Уильямс неожиданно сообщил, что хотел бы выступить за Россию на»Евровидении»: «Я бы хотел представлять Россию на «Евровидении» – я так просто это сейчас заявляю, а мой менеджер уже схватился за голову. Но я хотел бы представлять Россию на конкурсе!».

Киев, Зоя Березина

Киев. Другие новости 22.03.17

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