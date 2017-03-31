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Публикации за 31.03.17

Телерадиокомпании Европы заявляют о намерении бойкотировать «Евровидение-2017»
Фото: соцсети

Телерадиокомпании Европы заявляют о намерении бойкотировать «Евровидение-2017»

Несколько ведущих телерадиокомпаний Европы намерены отказаться от трансляции «Евровидение-2017», если Киев не допустит до конкурса российскую певицу Юлию Самойлову. Об этом заявила генеральный директор Европейского вещательного союза (EBU) Ингрид Делтенре в письме премьер-министру Украины Владимиру Гройсману.

Как уже сообщал , 22 марта СБУ запретила въезд на территорию Украины гражданке РФ Юлии Самойловой сроком на три года. Два дня назад Европейский вещательный союз сообщил о готовности ввести санкции против Украины из-за нерешенной ситуации с российской участницей Юлией Самойловой. Тогда Делтенре пояснила, что санкции предусматривают временное отстранение Украины от конкурса, и это вполне «серьезные намерения». В интервью швейцарскому журналу Blick глава EBU подчеркнула, что поведение Украины «абсолютно неприемлемо». Тогда же Делтенре сообщила, что EBU ведет переговоры с премьер-министром и президентом Украины Владимиром Гройсманом и Петром Порошенко с целью найти «оптимальное решение» возникшей проблемы. Видимо, переговоры зашли в тупик, так как теперь появилась информация о довольно резком письме Делтнере Гройсману.

«Если запрет будет подтвержден вашим правительством, это окажет очень большое негативное влияние на международную репутацию Украины как современного, демократического европейского государства, – цитирует Делтнере портал Oikotimes. – Сложившаяся ситуация вызывает гнев среди наших членов – вещательных компаний по всей Европе. Ряд из них заявили, что рассматривают возможность бойкотировать событие».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 31.03.17

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