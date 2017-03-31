Телерадиокомпании Европы заявляют о намерении бойкотировать «Евровидение-2017»

Публикации за 31.03.17

Несколько ведущих телерадиокомпаний Европы намерены отказаться от трансляции «Евровидение-2017», если Киев не допустит до конкурса российскую певицу Юлию Самойлову. Об этом заявила генеральный директор Европейского вещательного союза (EBU) Ингрид Делтенре в письме премьер-министру Украины Владимиру Гройсману.

Как уже сообщал «Новый День», 22 марта СБУ запретила въезд на территорию Украины гражданке РФ Юлии Самойловой сроком на три года. Два дня назад Европейский вещательный союз сообщил о готовности ввести санкции против Украины из-за нерешенной ситуации с российской участницей Юлией Самойловой. Тогда Делтенре пояснила, что санкции предусматривают временное отстранение Украины от конкурса, и это вполне «серьезные намерения». В интервью швейцарскому журналу Blick глава EBU подчеркнула, что поведение Украины «абсолютно неприемлемо». Тогда же Делтенре сообщила, что EBU ведет переговоры с премьер-министром и президентом Украины Владимиром Гройсманом и Петром Порошенко с целью найти «оптимальное решение» возникшей проблемы. Видимо, переговоры зашли в тупик, так как теперь появилась информация о довольно резком письме Делтнере Гройсману.

«Если запрет будет подтвержден вашим правительством, это окажет очень большое негативное влияние на международную репутацию Украины как современного, демократического европейского государства, – цитирует Делтнере портал Oikotimes. – Сложившаяся ситуация вызывает гнев среди наших членов – вещательных компаний по всей Европе. Ряд из них заявили, что рассматривают возможность бойкотировать событие».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 31.03.17

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