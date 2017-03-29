Доигрались: организатор «Евровидения» готов ввести санкции против Украины

Публикации за 29.03.17

Европейский вещательный союз (EBU) может ввести санкции против Украины из-за нерешенной ситуации с российской участницей Юлией Самойловой. Об этом заявила сегодня глава EBU Ингрид Делтенре.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Делтенре пояснила, что санкции предусматривают временное отстранение Украины от конкурса и это вполне «серьезные намерения». В интервью швейцарскому журналу Blick глава EBU подчеркнула, что поведение Украины «абсолютно неприемлемо».

Она также выразила глубокое сожаление тем фактом, что Евровидение используют для политических игр. «Конкурс должен радовать и объединять миллионы людей, а не настраивать их друг против друга», – отметила Делтенре. За 60 лет истории Евровидения ни разу не было случая, чтобы какую-либо страну не допускали к участию в конкурсе, добавила она.

По словам Делтенре, сейчас EBU ведет переговоры с премьер-министром и президентом Украины Владимиром Гройсманом и Петром Порошенко. Цель переговоров – найти «оптимальное решение» возникшей проблемы. Анонсированный ранее вариант «выступления» Юлии Самойловой в Киеве на экране, посредством спутниковой связи, в EBU не рассматривают, поскольку это противоречит принципам конкурса.

Как ранее сообщал «Новый День», певица Юлия Самойлова, с детства передвигающаяся в инвалидном кресле, должна была представлять Россию на конкурсе «Евровидение» в Киеве с песней Flame Is Burning. Однако Служба безопасности Украины запретила ей въезд в страну на три года из-за выступления девушки на концерте в Крыму. В МИД России назвали решение Киева политическим. Киев предложил России заменить участницу на «подходящую», но получил отказ. В России также заявили, что Юлия будет участвовать в «Евровидении-2018» независимо от того, в какой стране пройдет конкурс.

Два дня назад глава организационного комитета «Евровидения» Франк-Дитер Фрайлинг сообщил в интервью Der Tagesspiegel, что EBU намерен проследить за тем, чтобы Россия смогла участвовать в конкурсе на Украине, правда, не уточнив, каким именно образом будет выполнено это намерение.

Украинское «Евровидение», по мнению наблюдателей, уже превратившееся из песенного конкурса в политическое шоу, состоится в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая.

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 29.03.17

Жители Ялты задыхаются в собственных квартирах из-за канализационной вони. / Суд в Лондоне тоже оказался «агентом Кремля»: принял аргументы Москвы в деле о долге Киева. / В Крыму прокуратура уличила налоговую в нарушении закона. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»