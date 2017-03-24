Публикации за 24.03.17

Киевляне пытаются отсудить солидный участок в центре Ялты: речь о территории Ялтинской киностудии. Очередное разбирательство состоится 27 марта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», история такова: Ялтинская киностудия была основана в 1917 году, когда акционерное общество «Ханжонков и Ко» открыло летнюю киносъемочную базу по современному адресу: Ялта, ул. Севастопольская – 4. В 1919 году киноателье было национализировано и превратилось в государственную Ялтинскую кинофабрику. В последующие годы она входила в различные объединения, пока в 1957 году не была преобразована в Ялтинскую киностудию художественных фильмов. За эти годы к старой базе присоединилась обширная территория на Поликуровском холме.

В 2003 году ЗАО «Ялтинская киностудия» полностью перешло в собственность российской компании «ПоликомВест».

В феврале 2015 года Совмин Крыма принял решение национализировать Ялтинскую киностудию и передать в собственность республики все ее движимое и недвижимое имущество. Государственный совет РК это решение утвердил.

Но между двумя последними событиями произошло еще одно. В 2006 году «ПоликомВест» продала территорию по адресу: ул. Севастопольская – 4 киевской компании «ООО «Розбудова-Град» под строительство гостиничного комплекса, которое так и не началось.

И теперь киевляне доказывают, что имеют право на участок площадью 1,4 га в самом центре Ялты – позади гостиницы «Ореанда» и 18 объектов недвижимости, расположенных на нем. Список включает как здания – производственный корпус и съемочный павильон (каждое площадью более 1 тым кв м), так и 7-метровую сторожевую будку и крытые шифером навесы.

По мнению украинской стороны, национализация была проведена с нарушением прав собственников. Ранее компания «Розбудова-Град» судилась с Госсоветом Крыма, требуя вернуть одну треть исторической территории Ялтинской киностудии. Но тогда, в июле-2015 Арбитражный суд РК не признал доводы истцов убедительными.

Теперь киевляне подали новый иск – к ГУП РК «Ялта-фильм» и Совету министров Крыма. Госсовет Крыма теперь выступит третьим лицом, не заявляющим самостоятельных требований. Заседание суда назначено на понедельник, 27 марта.

Симферополь, Ольга Картошина

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