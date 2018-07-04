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Среда, 4 июля 2018, 18:34 мск

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«Отдай и не греши» За возрождение Ялтинской киностудии возьмутся федералы

Ялтинская киностудия будет передана в федеральную собственность.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чиновники посчитали, что возродить объект удастся только за счет средств из федерального бюджета.

По словам министра культуры Крыма Арины Новосельской, решение о передаче киностудии в федеральную собственность принималось на уровне главы республики Сергея Аксенова и правительства России.

Министр также рассказала, что на восстановление объекта понадобится 4 миллиарда рублей. Ранее эту сумму называл и Сергей Аксенов.

До принятия решения о передаче в федеральную собственность в республике пытались найти инвесторов для восстановления студии, однако подобных договоренностей достичь не удалось.

Напомним, после воссоединения Крыма с Россией правительство республики отнесло объект к важному имуществу и запустило процедуру национализации. Бывшие владельцы попытались оспорить решение властей, но суд подтвердил законность процедуры.

Киностудия была основана в 1917 году, в советский период на ее базе сняли большое количество знаменитых фильмов, среди которых «Человек-амфибия», «Остров сокровищ», «Пираты XX века», «Кавказская пленница», «Человек с бульвара Капуцинов» и другие.

Ялта, Леонид Маковецкий

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