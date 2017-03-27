Эксперт: Москва проспала все украинские майданы – Крым пришлось спасать по факту

Публикации за 27.03.17

У Киева в ближайшей исторической перспективе нет шансов вернуть Крым. А России следовало бы уделять больше внимания Украине и украинистике, чтобы лучше понимать происходящие в соседней стране процессы и скорректировать свою политику. Об этом заявил кандидат исторических наук, советник Михаила Горбачева, глава Центра украинских исследований Института Европы РАН Виктор Мироненко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по мнению эксперта, на Украине едва ли начали «смиряться» с потерей Крыма. Однако, отметил он, «в политическом анализе нужно исходить из реалий, а не из желаний».

«Считаю, что, как бы ни развивалась ситуация дальше, в конечном счете решение проблемы будет за живущими в Крыму людьми», – подчеркнул эксперт. Он особо указал, что не видит для Украины в ближайшей исторической перспективе сценария «возвращения Крыма», и не уверен, что такие шансы нужно искать.

«Полагаю, что эта проблема, как и некоторые другие, может «раствориться» в ином, новом политическом и экономическом контексте», – предположил Мироненко. Он привел пример из истории Евросоюза: проблема германо-французских отношений и некоторых других просто «растворилась» в концепции «Европы регионов». «Главное – чтобы Восточной Европе, как Западной, для понимания этого не понадобились бы две мировые войны. Учиться лучше на чужих ошибках», – отметил Мироненко.

В интервью «Обозревателю» эксперт выразил сожаление, что в современной России не понимают происходивших и происходящих сейчас на Украине процессов. «Ставка» на Виктора Януковича, сделанная Москвой, была, по мнению Мироненко, «следствием полного непонимания того, что происходит в соседней стране, следствием плачевного состояния российской украинистики как науки». «Наверху», по-видимому, считали, что об Украине они знают все. Как выяснилось, они и их «эксперты» об Украине ничего не знали», – обрисовал ситуацию ученый-украинист. Он также предостерег российские власти от попыток каким-то образом «продвигать» Януковича и экс-премьера Украины Николая Азарова: «Будущего ни у них, ни у политики, которую они проводили, нет».

Москва, Зоя Березина

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