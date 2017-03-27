NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 27.03.17

Эксперт: Москва проспала все украинские майданы – Крым пришлось спасать по факту

Эксперт: Москва проспала все украинские майданы – Крым пришлось спасать по факту

У Киева в ближайшей исторической перспективе нет шансов вернуть Крым. А России следовало бы уделять больше внимания Украине и украинистике, чтобы лучше понимать происходящие в соседней стране процессы и скорректировать свою политику. Об этом заявил кандидат исторических наук, советник Михаила Горбачева, глава Центра украинских исследований Института Европы РАН Виктор Мироненко.

Как передает корреспондент РИА , по мнению эксперта, на Украине едва ли начали «смиряться» с потерей Крыма. Однако, отметил он, «в политическом анализе нужно исходить из реалий, а не из желаний».

«Считаю, что, как бы ни развивалась ситуация дальше, в конечном счете решение проблемы будет за живущими в Крыму людьми», – подчеркнул эксперт. Он особо указал, что не видит для Украины в ближайшей исторической перспективе сценария «возвращения Крыма», и не уверен, что такие шансы нужно искать.

«Полагаю, что эта проблема, как и некоторые другие, может «раствориться» в ином, новом политическом и экономическом контексте», – предположил Мироненко. Он привел пример из истории Евросоюза: проблема германо-французских отношений и некоторых других просто «растворилась» в концепции «Европы регионов». «Главное – чтобы Восточной Европе, как Западной, для понимания этого не понадобились бы две мировые войны. Учиться лучше на чужих ошибках», – отметил Мироненко.

В интервью «Обозревателю» эксперт выразил сожаление, что в современной России не понимают происходивших и происходящих сейчас на Украине процессов. «Ставка» на Виктора Януковича, сделанная Москвой, была, по мнению Мироненко, «следствием полного непонимания того, что происходит в соседней стране, следствием плачевного состояния российской украинистики как науки». «Наверху», по-видимому, считали, что об Украине они знают все. Как выяснилось, они и их «эксперты» об Украине ничего не знали», – обрисовал ситуацию ученый-украинист. Он также предостерег российские власти от попыток каким-то образом «продвигать» Януковича и экс-премьера Украины Николая Азарова: «Будущего ни у них, ни у политики, которую они проводили, нет».

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 27.03.17

Правительство ввело ограничения для начинающих автолюбителей и мотоциклистов. / 27 марта ожидаются следующие события – Крым. / Эксперт: Единственная цель уличных акций Навального – не допустить отставки Медведева.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
Цирк Династии Филатовых
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter