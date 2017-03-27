«Зеленая карта»: эксперты представили план спасения Русской Ривьеры / Наследие «украинского периода» для Крыма оказалось тяжелее, чем предполагалось

Публикации за 27.03.17

Всей территории Южного берега Крыма (ЮБК) для сохранения хрупкой экосистемы необходимо придать особый статус федерального эколого-ландшафтно-природного заповедника. Этот статус должен предусматривать реализацию эколого-экономического подхода к развитию территории. Приоритетом должно стать сохранение природных естественных экосистем ЮБК. Для реализации этого плана нужна организационная и финансовая поддержка на федеральном уровне: без нее переломить тенденции украинского «наследия», в первую очередь бессистемную застройку уникальных территорий, не получится.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», план по развитию ЮБК – Русской Ривьеры – представили эксперты РАНХиГС Владимир Комаров и Владимир Коцюбинский, ранее перечислившие основные проблемы этой уникальной территории. Они указывают, что для ЮБК также должны быть разработаны специальные механизмы для восстановления природных ландшафтов и сохранения существующих зеленых насаждений. «В восстановительных и компенсаторных целях важен перевод всех незастроенных земель, на которых находятся зеленые насаждения (можжевеловые рощи, сосны, кедры, эндемики и так далее), и остальных незастроенных земель в категорию особо охраняемых природных территорий при соответствующей компенсации собственникам участков (законность права собственности которых не вызывает сомнений) из целевого Экологического фонда. Данное мероприятие представляется критически важным для сохранения курортного статуса: уникальная растительность является основным климатообразующим фактором», – пишут ученые в статье на Ленте.Ру.

Эксперты РАНХиГС подчеркивают необходимость запрета на любое строительство на землях, которые еще не были освоены. Строительство возможно только на уже освоенных территориях за счет их реновации и комплексного развития. Для сохранения исторических и природных ландшафтов важна реализация градостроительной политики, предполагающей полный запрет на многоэтажную и точечную застройку. Нужно строительство зданий, не нарушающих природные ландшафты и исторические визуальные коридоры ЮБК. Также важно создание пешеходных городов, восстановление исторических пешеходных троп, создание набережных. Важно включение всей территории ЮБК в «зоны охраны объектов культурного наследия».

Кроме того, пишут эксперты, критически важно продолжение работы по сносу незаконных строений, создавших угрозу природным объектам и ландшафтам, в том числе строений в 100-метровой прибрежной зоне, исторических парках, в санитарно-защитной зоне коммуникаций и сетей. В исключительных случаях возможен перевод этих зданий в другой статус, например, санаториев. А для обеспечения круглогодичности загрузки и стопроцентной наполняемости учреждений санаторно-курортного комплекса необходимо восстановить систему профсоюзных путевок в Крым, как это было в советское время.

Диверсификация экономики ЮБК может сопровождаться развитием наукоемких кластеров, заделы для многих из которых были созданы до 1991 года: ИКТ, астрономический и астрофизический кластер (на базе Симеизской обсерватории), кинопроизводственный кластер (на базе Ялтинской киностудии), медицинский и технологий здорового образа жизни, «зеленой экономики».

Годы, прошедшие с момента воссоединения Крыма и России, показали, что наследие «украинского периода» оказалось тяжелее, чем это виделось ранее, отмечают ученые. Сейчас ЮБК критически важна федеральная поддержка не только с точки зрения финансирования, но и с точки зрения создания запретительной для «девелоперского сценария» нормативно-правовой базы. Для этого может быть выпущен указ президента России или соответствующий федеральный закон об особом статусе ЮБК как всероссийского климатического курорта, уникально историко-культурного и природного заповедника. В целях реализации такого указа либо закона целесообразно создание межведомственной группы под руководством президента или премьер-министра, или вице-премьера, курирующего Крым.

Москва, Зоя Березина

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