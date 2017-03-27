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Публикации за 27.03.17

«Зеленая карта»: эксперты представили план спасения Русской Ривьеры / Наследие «украинского периода» для Крыма оказалось тяжелее, чем предполагалось

«Зеленая карта»: эксперты представили план спасения Русской Ривьеры Наследие «украинского периода» для Крыма оказалось тяжелее, чем предполагалось

Всей территории Южного берега Крыма (ЮБК) для сохранения хрупкой экосистемы необходимо придать особый статус федерального эколого-ландшафтно-природного заповедника. Этот статус должен предусматривать реализацию эколого-экономического подхода к развитию территории. Приоритетом должно стать сохранение природных естественных экосистем ЮБК. Для реализации этого плана нужна организационная и финансовая поддержка на федеральном уровне: без нее переломить тенденции украинского «наследия», в первую очередь бессистемную застройку уникальных территорий, не получится.

Как передает корреспондент РИА , план по развитию ЮБК – Русской Ривьеры – представили эксперты РАНХиГС Владимир Комаров и Владимир Коцюбинский, ранее . Они указывают, что для ЮБК также должны быть разработаны специальные механизмы для восстановления природных ландшафтов и сохранения существующих зеленых насаждений. «В восстановительных и компенсаторных целях важен перевод всех незастроенных земель, на которых находятся зеленые насаждения (можжевеловые рощи, сосны, кедры, эндемики и так далее), и остальных незастроенных земель в категорию особо охраняемых природных территорий при соответствующей компенсации собственникам участков (законность права собственности которых не вызывает сомнений) из целевого Экологического фонда. Данное мероприятие представляется критически важным для сохранения курортного статуса: уникальная растительность является основным климатообразующим фактором», – пишут ученые в статье на Ленте.Ру.

Эксперты РАНХиГС подчеркивают необходимость запрета на любое строительство на землях, которые еще не были освоены. Строительство возможно только на уже освоенных территориях за счет их реновации и комплексного развития. Для сохранения исторических и природных ландшафтов важна реализация градостроительной политики, предполагающей полный запрет на многоэтажную и точечную застройку. Нужно строительство зданий, не нарушающих природные ландшафты и исторические визуальные коридоры ЮБК. Также важно создание пешеходных городов, восстановление исторических пешеходных троп, создание набережных. Важно включение всей территории ЮБК в «зоны охраны объектов культурного наследия».

Кроме того, пишут эксперты, критически важно продолжение работы по сносу незаконных строений, создавших угрозу природным объектам и ландшафтам, в том числе строений в 100-метровой прибрежной зоне, исторических парках, в санитарно-защитной зоне коммуникаций и сетей. В исключительных случаях возможен перевод этих зданий в другой статус, например, санаториев. А для обеспечения круглогодичности загрузки и стопроцентной наполняемости учреждений санаторно-курортного комплекса необходимо восстановить систему профсоюзных путевок в Крым, как это было в советское время.

Диверсификация экономики ЮБК может сопровождаться развитием наукоемких кластеров, заделы для многих из которых были созданы до 1991 года: ИКТ, астрономический и астрофизический кластер (на базе Симеизской обсерватории), кинопроизводственный кластер (на базе Ялтинской киностудии), медицинский и технологий здорового образа жизни, «зеленой экономики».

Годы, прошедшие с момента воссоединения Крыма и России, показали, что наследие «украинского периода» оказалось тяжелее, чем это виделось ранее, отмечают ученые. Сейчас ЮБК критически важна федеральная поддержка не только с точки зрения финансирования, но и с точки зрения создания запретительной для «девелоперского сценария» нормативно-правовой базы. Для этого может быть выпущен указ президента России или соответствующий федеральный закон об особом статусе ЮБК как всероссийского климатического курорта, уникально историко-культурного и природного заповедника. В целях реализации такого указа либо закона целесообразно создание межведомственной группы под руководством президента или премьер-министра, или вице-премьера, курирующего Крым.

Москва, Зоя Березина

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