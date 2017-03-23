SOS: Южный берег Крыма необходимо спасать от застройщиков / Ученые предупреждают, что Русская Ривьера может просто исчезнуть

Публикации за 23.03.17

Южный берег Крыма необходимо уже в буквальном смысле спасать от бессистемной застройки, фактически уничтожающей уникальную природу и удивительную красоту Русской Ривьеры. Наследие украинского периода оказалось настолько сложным, что ЮБК сегодня критически важна федеральная поддержка, заявляют эксперты РАНХиГС при президенте России. Оценку сложившейся ситуации дали заведующий лабораторией экономики знаний ИПЭИ РАНХиГС Владимир Комаров и старший научный сотрудник лаборатории экономики знаний ИПЭИ РАНХиГС Владимир Коцюбинский.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сотрудники РАНХиГС выступили разработчиками Стратегии развития Большой Ялты и федерального проекта по возрождению ЮБК как всероссийского курорта. После распада СССР, отмечают эксперты, в украинском тогда Крыму началась массовая застройка свободных земель, уничтожение природных богатств и открыточных видов ЮБК. Для перелома этих тенденций, к сожалению, все еще преобладающих сегодня и приводящих к деградации ЮБК, необходимы кардинальные меры, пока не наступил последний этап – окончательная потеря курортного статуса, цитирует Лента.Ру ученых.

Концепция «Всесоюзной здравницы», разработанная в СССР для ЮБК еще в 1930-е годы, реализовывалась последовательно до 1991 года. Антропогенное воздействие было минимизировано, запрещалось индивидуальное жилищное строительство, действовали ограничения на въезд автотранспорта, не размещались производственные предприятия. Более того, весь регион, начиная с XVIII века, рассматривался как уникальный эколого-ландшафтный заповедник: любое строительство органично вписывалось и дополняло природные красоты.

Например, Воронцовский дворец в Алупке – пожалуй, самый выдающийся в мире памятник периода романтизма. Своими очертаниями напоминает очертания главной гряды Крымских гор, в том числе с учетом распределения объемов дворца. Алупкинский дворцово-парковый ансамбль, окружающий пейзаж с доминирующей грядой Ай-Петри и исторической застройкой в фоне по замыслу создателей составляли единое целое. Из различных точек обзора открывались великолепные виды с продуманной совершенной перспективой. Природный ландшафт, архитектура Воронцовского дворца и историческая застройка Алупки воспринимались как единая композиция с искусственно созданным ландшафтом Воронцовского парка. Этот пример показывает бережное, даже фанатичное отношение предков к уникальной природе Южного берега Крыма, пишут эксперты.

Но после распада Союза ситуация в Крыму резко изменилась. Отношение к природе, уникальной архитектуре, культурному наследию стало потребительским и варварским. Началась массовая приватизация и бессистемная застройка земель ЮБК, в том числе и заповедных. Обычными стали случаи самозахватов общественных территорий и наиболее ценных земель, ограничение доступа к пляжам и береговой линии. Точечная, многоэтажная и уплотнительная застройка деформировала многочисленные исторические архитектурные и природные открыточные виды, привела к деградации городского ландшафта и архитектурного облика Русской Ривьеры. Природе полуострова был нанесен практически невосполнимый ущерб.

Вот лишь несколько примеров. Видовые панорамы Алупкинского дворцово-паркового ансамбля сегодня застроены. Завершается и нарушившая открыточные виды Медведь-горы застройка «Мертвой долины» в Гурзуфе, которой безуспешно пытались придать охранный статус. Застроены Приморский, Мисхорский и другие парки, розарии Никитского ботанического сада.

Застройка прибрежной зоны и парков активно продолжается и сегодня, реликтовые леса по-прежнему под угрозой. Также наблюдаются процессы влияния старых украинских элит на сохранение прежней «модели развития» ЮБК. Зачастую выдача разрешений на новое строительство происходит «задним числом», что приводит к тому, что темпы строительства жилья на сегодняшний момент по многим муниципалитетам превышают темпы строительства в период до 2014 года. Уникальная крымская земля рассматривается сквозь призму девелоперских проектов или как средство для получения бюджетных доходов от продажи земли.

Проект генерального плана Большой Ялты предусматривает к 2035 году почти двукратное увеличение жилой застройки – с нынешних 3,2 миллионов квадратных метров общей площади жилых помещений до 5,8 миллионов квадратных метров, в том числе на новых территориях (дополнительно, как указывают разработчики, было «найдено» 640 гектар земли для застройки). Причем ставка делается на точечную и многоэтажную застройку, деформирующую природные виды. Также появляется значительное число земель со статусом «общественно-деловых» функциональных зон, которые, как опасаются местные жители, будут отданы под застройку.

Так, площадь средне- и многоэтажной застройки (которой, согласно пожеланиям жителей Большой Ялты, быть вообще не должно) вырастет более чем в два раза. Эти параметры не обоснованы не только экономически, но и экологически, бездоказательно делается ставка и на увеличение численности постоянного населения, а не количество отдыхающих.

Ученые предупреждают: необходимы кардинальные меры для перелома негативных тенденций. Основной из них должно стать придание всему ЮБК статуса федерального эколого-ландшафтного и историко-культурного региона-заповедника. Необходимы жесткие ограничения на строительную деятельность (запрет застройки новых территорий, ограничение этажности, снос незаконных построек, в том числе в 100-метровой прибрежной зоне, о котором так давно ведутся разговоры), изъятие незастроенных земель с условием денежной компенсации действительно законным владельцам, присвоение статуса особо охраняемых земель незастроенным гектарам, развитие системы «оздоровительных» профсоюзных путевок, ограничение движения автотранспорта (создание крупнейшего пешеходного региона в России, территории экологического и лечебного туризма), внедрение зеленых технологий и, наконец, развитие наукоемких и зеленых кластеров экономики.

Общественные слушания по Генплану городского округа Ялта состоятся 25 марта.

Алупка, Зоя Березина

Алупка. Другие новости 23.03.17

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