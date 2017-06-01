Не прокатило: генплан Ялты приказано «свернуть»

Глава Крыма Сергей Аксенов забраковал генеральный план Ялты и поручил разработать новый документ. Об этом заявил он на заседании Архитектурно-градостроительного совета.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно генплану Ялты границы населенных пунктов были сокращены, а площади под многоэтажные жилые дома увеличены в два раза за счет парковых и заповедных зон.

Глава РК усмотрел в проекте лоббирование интересов подрядных организаций и призвал разработать новую концепцию с нуля. «Концепция не отвечает интересам ялтинцев, крымчан и всех россиян. Лучше мы генплан Ялты будем рассматривать на полгода дольше, но тщательнее. И в это время никто не будет строиться вообще. Инвестиционному климату Ялты это не повредит. Концепция не принимается, коллеги, ее необходимо полностью изменить», – заявил Аксенов. Он также добавил, что город без парковых зон, лесополос, зеленых насаждений – это некомфортная городская среда.

Ялта, Анастасия Зук

Ялта. Другие новости 01.06.17

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