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Крым

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Публикации за 27.03.17

Уволили в 24 часа: ялтинский водитель лишился работы за отказ везти инвалида

Уволили в 24 часа: ялтинский водитель лишился работы за отказ везти инвалида

Хамство ялтинского водителя, отказавшегося везти в маршрутке женщину-инвалида II-й группы, закончился увольнением.

Как уже сообщал , на прошлой неделе одна из горожанок описала на своей странице в соцсети очередной инцидент в общественном транспорте, когда водитель не только отказался везти льготницу, но и изрядно задержал других пассажиров.

«В ходе препирания, он вышел из маршрутки и пошёл курить. Начал кому-то звонить и громко, матом описывать ситуацию. Когда он всё-таки соизволил занять своё место, он во всеуслышание объявил, что никогда её в свою маршрутку не пустит, а если она сядет – вышвырнет», – рассказала ялтинка, добавив, что «неоднократно этот водитель замечен в хамстве».

Её рассказ вызвал массу возмущения у жителей Ялты. На этот раз городские власти отреагировали мгновенно. По словам заместителя главы горадминистрации Антона Тихомирова, отвечающего за транспорт, маршруточник лишился работы в тот же день, а его данные внесены в реестр недобросовестных водителей.

«Мы создали так называемый «чёрный список», в который заносим недобросовестных водителей. В апреле-мае в Ялте запланирован конкурс на заключение договоров по организации регулярных перевозок пассажиров, где будет учитываться, в том числе, и количество жалоб со стороны пассажиров», – цитирует чиновника городской сайт Ялты.

Ранее Антон Тихомиров рассказывал, что «такого огромного количества жалоб, как на работу ялтинских автоперевозчиков, не видел нигде и никогда». «Причем люди не только пишут в муниципалитет, но и обращаются к руководству Крыма, в различные инстанции и даже к президенту России», – добавил чиновник.

Ялта, Галия Шакирова

Ялта. Другие новости 27.03.17

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