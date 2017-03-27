«Беги или умри»? В Симферополе ищут очевидцев ДТП с участием ребенка, бросившегося под автомобиль (ВИДЕО)

Публикации за 27.03.17

В Симферополе правоохранители выясняют обстоятельства наезда на ребенка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне в социальной сети появилось видео, на котором видно, как ребенок бросился под движущийся автомобиль. При этом автор записи утверждает, что ситуация похожа на сюжет игры «Беги или умри», суть которой заключается в том чтобы перебежать дорогу прямо перед машиной,

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=QhZqMrgoMYw&rel=0">Video</a> а «героев» зачастую снимают на видео стоящие неподалеку сверстники.

В ГИБДД республики информацию о том, что крымские подростки играют в «Беги или умри» не подтвердили. «Этот факт не подтвержден, мы проверяем факт наезда на несовершеннолетнего и выясняем все обстоятельства. В Крыму случаев, что подростки играют в эту игру, не было зафиксировано. Мы в свою очередь проверяем каждый случай», – сообщили РИА «Новый День» в ведомстве.

Однако автолюбители утверждают, что на полуострове школьники действительно часто бросаются под колеса. «Самой такой недавно попался. Правда, сыклом оказался-метров за 10 от машины пробежал (ехала км 40 недалёко от школы). Дружки, которые его снимали, заржали, показали мне фак и убежали», – написала крымчанка (орфография и стилистика автора сохранены) в социальной сети. Другие же отмечают, что «игроков» ловили и «сдавали родителям». О местах, где школьники играют в рискованный квест, автолюбители предупреждают друг друга в группе «Автопартнер Крыма», при этом сообщений, опубликованных за последнее время, достаточно много. Судя по постам, в основном, в опасные игры подростки устаивают на дорогах Севастополя и Симферополя.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 27.03.17

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