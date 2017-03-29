Сиди дома – будешь цел: в крымском ГИБДД объяснили, почему подросток бросился под колёса авто

Публикации за 29.03.17

В ГИБДД Крыма уверяют, что нашумевший случай с подростком, неожиданно выскочившим на проезжую часть в Симферополе, не связан с опасной игрой «Беги или умри».

Как сообщили корреспонденту РИА «Новый День» в ГИБДД, правоохранители провели расследование инцидента, когда ребенок резко выбежал на дорогу и угодил под колёса автомобиля. И пришли к выводу, что в конкретном случае проблема оказалась не в головах у подростков, а в окружающей их действительности.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=QhZqMrgoMYw&rel=0">Video</a> Как это было

«Мы нашли всех участников инцидента и водителя. Оказалось, что у детей даже телефоны без камер. То, что подростки заигрались и не увидели приближающийся автомобиль, это подтверждают и очевидцы», – рассказали в пресс-службе ведомства.

В ГИБДД подчеркнули, что в районе, где произошло дорожное происшествие, подрастающему поколению попросту негде играть: в округе нет детских площадок.

При этом крымчане настаивают, что видео с симферопольским школьником похоже на сюжет опасной игры, суть которой заключается в том, чтобы перебежать дорогу прямо перед машиной. Отметим, что о местах, где школьники играют в рискованный квест, автолюбители предупреждают друг друга в группе «Автопартнер Крыма», при этом сообщений, опубликованных за последнее время, достаточно много.

Между тем, в управлении ГИБДД в очередной раз обращают внимание родителей на то, что детям необходимо ежедневно напоминать правила поведения на дороге.

Симферополь, Анастасия Зук

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