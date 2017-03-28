Украинские радикалы затаились в Крыму, угрожая сторонникам ДНР и ЛНР смертью

Публикации за 28.03.17

Сторонники воинствующих украинских националистов и потенциальные диверсанты обнаружили свое присутствие в российском Крыму. Как передает корреспондент РИА «Новый День», руководитель информационного агентства News Front, в основном освещающего противостояние жителей Донбасса и украинской армии, Константин Кнырик получил «черную метку» – чеку от гранаты и так называемую «расстрельную» колоду карт.

«Расстрельная» колода – придумка радикалов незалежной: она состоит из карт с фотографиями публичных людей, поддерживающих народ Донбасса и имеющих пророссийские взгляды. Все они, по мнению авторов колоды, за свою позицию должны быть уничтожены. Каждый год колода обновляется – ранее в ней были фотографии погибших в результате терактов командиров ополчения ДНР Михаила Толстых, известного как Гиви, и Арсена Павлова, известного как Моторола. В 2017 году в колоду вместе с российским писателем Захаром Прилепиным и другими попал и Константин Кнырик, являющийся депутатом Бахчисарайского горсовета.

В распоряжении экстремистов оказались данные о предыдущем месте жительства Кнырика, актуальные до 2014 года. Поэтому чека от гранаты и колода карт, подкинутые в почтовый ящик, достались не самому Кнырику, а его знакомым, в данный момент живущим в его предыдущей квартире.

«Реагировать на данный посыл особо не охота. Регулярно получаю угрозы, но хочу обратить внимание крымских силовиков, что на территорию Крыма и дальше проникают украинские террористы, которые не скрывают своих намерений. Более того, возможно, ходят каждый день среди нормальных людей: ведь кто-то же физически это положил в почтовый ящик и позвонил в домофон, геройски после этого сбежав», – написал у себя в Facebook Константин Кнырик.

На инцидент отреагировали в Союзе журналистов России, заявив, что в организации данный факт рассматривают как «непосредственную угрозу жизни журналиста», и призвали правоохранительные органы обеспечить безопасность Кнырика. В Союзе журналистов Крыма тоже проявили солидарность:

«Любые факты запугивания, угроз, прямого физического или морального воздействия, давления на журналистов мы считаем категорически недопустимыми. Более того, мы прекрасно понимаем, что сейчас украинской стороной, при поддержке западных покровителей, развязана совершенно разнузданная, не имеющая аналогов в новейшей истории, информационная война, направленная на территорию российского Крыма. И все те события, которые происходят, мы расцениваем однозначно в контексте этого информационного шабаша, в котором наследники Геббельса – только так можем назвать украинскую сторону, – действуют, совершенно не оглядываясь на международные нормы права, на понятие журналисткой этики и неприкосновенности журналиста, как посредника между событиями и фактами и своей аудиторией», – заявил РИА «Новый День» председатель Союза журналистов Крыма Андрей Трофимов.

Руководитель организации выразил надежду, что «правоохранительные органы и спецслужбы совершенно не допустят каких-либо фактов проявления или реализации на практике подобного рода угроз», а исполнители будут выявлены, и им воздастся по заслугам.

В прокуратуре Крыма ответить на вопрос о предпринимаемых мерах по расследованию инцидента не смогли и рекомендовали РИА «Новый День» обратиться в правоохранительные органы. В сводках крымского главка Следкома России данных о происшествии не оказалось.

Можно предположить, что расследованием дела занимаются оперативники ФСБ: услышав соответствующий вопрос корреспондента РИА «Новый День», в федеральной службе безопасности сразу же заявили: «Мы не комментируем».

Бахчисарай, Леонид Маковецкий

Бахчисарай. Другие новости 28.03.17

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