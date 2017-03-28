Любовь завела: пропавшую жительницу Петрозаводска нашли в Симферополе / Девушку искали полтора года

Публикации за 28.03.17

Симферопольские полицейские нашли пропавшую полтора года назад жительницу Петрозаводска.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», несовершеннолетняя девушка ушла из дома в начале октября 2015 года и отправилась путешествовать со своим возлюбленным по просторам России, не предупредив об этом родственников. О пропаже дочери в полицию заявила её мать. Девушка была объявлена в федеральный розыск.

По словам самой беглянки, каждые три месяца она через «Скайп» созванивалась с матерью, показывая, что с ней все в порядке, однако местонахождения своего не называла.

В итоге, побывав во многих российских регионах, в конце прошлого года пара остановилась в Симферополе. Сняли квартиру, молодой человек устроился на работу.

За это время девушке исполнилось 18 лет. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, в ближайшее время её фамилия будет удалена из базы федерального розыска, все необходимые документы уже подготовлены.

Симферополь, Галия Шакирова

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