Крымчане недовольны мусором на дорогах и обочинах

Публикации за 28.03.17

Чрезмерное количество мусора на дорогах Крыма и обочинах становится причиной для жалоб крымчан в министерство транспорта республики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», несмотря на работу организаций, ответственных за уборку, мусор с территорий, прилегающих к дорогам, не исчезает.

Информацию о существующей проблеме и плохой уборке дорожными службами один из жителей Крыма донес напрямую министру транспорта Анатолию Волкову, воспользовавшись возможностью попасть к чиновнику на выездной прием в Добровском сельском поселении.

Крымчанина возмутило количество мусора на участке трассы от Симферополя до села Перевальное, о чем он и сообщил руководителю ведомства. При этом по информации начальника управления региональной политики в области развития автодорог министерства Геннадия Рыжкова, есть график, согласно которому государственные организации «Служба автомобильных дорог Крым» и «Крымавтодор» убирают эту трассу (граница с Украиной – Симферополь – Алушта – Ялта) три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам, с 08-00 по 12-00.

Волков поручил проконтролировать соблюдение графика ответственными организациями, и в случае выявления нарушений – применить к ним штрафы.

Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов в ходе выездного заседания правительства республики в Саках возмутился свалками на обочинах крымских дорог. Он поручил прекратить делать «скидки» учреждениям, которые должны вовремя убирать мусор, и начать применять к ним штрафные санкции в полной мере. Министр экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев объявил, что соответствующие рейды по выявлению нарушителей начнутся с 27 марта.

Симферопольский район, Леонид Маковецкий

Симферопольский район. Другие новости 28.03.17

Любовь завела: пропавшую жительницу Петрозаводска нашли в Симферополе. Девушку искали полтора года. / Крымские подростки ездят на электричках на крыше. / На Украине отказались регистрировать фейковое Духовное управление мусульман Крыма. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»