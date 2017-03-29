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Крым

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Публикации за 29.03.17

Обочины крымских дорог завалены мусором: «два метра и утонете»

Обочины крымских дорог завалены мусором: «два метра и утонете»

Грязные обочины крымских дорог обещают убрать до 15 апреля.

Как передает корреспондент РИА , территория, прилегающая к дорогам, убирается недобросовестно: обочины завалены мусором. «Два метра в сторону отойдите, и вы там сразу утонете в мусоре. Я просто специально еду и смотрю, как убираются обочины. Можем сейчас сделать эксперимент, и будет всем стыдно», – заявил в ходе селекторного совещания глава Крыма Сергей Аксенов, добавив, что такая ситуация на всех трассах, включая главные дороги республиканского значения.

В свою очередь начальник ГУП «Служба автомобильных дорог Крыма» Алексей Сафронов пообещал: крымские обочины облагородят до 15 апреля. Работники предприятия за март текущего года уже убрали 728 кубометров мусора, а к концу установленного срока цифра вырастет в три раза. Он также отметил, что служба несет ответственность только за уборку 10-метровой придорожной зоны, остальную территорию должны убирать муниципалитеты. Между тем, глава администрации Белогорского района Галина Перелович утверждает, что работники службы автодорог вместо того, чтобы вывезти мусор, собранный на обочинах, свозят его подальше от дороги – туда, где должны убирать муниципалитеты.

Во избежание подобных явлений глава Крыма поручил синхронизировать работу Службы автодорог и муниципалитетов и проводить уборку территорий одновременно.

Напомним, крымчане жалуются в министерство транспорта республики на чрезмерное количество мусора на дорогах Крыма: не влучшем состоянии и трасса Симферополь – Алушта – Ялта, которая в отличие от остальных дорог,убирается три раза в неделю.

Симферополь, Анастасия Зук

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