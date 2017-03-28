Украинский турист в Египте побил рекорд отельных краж (ФОТО)

Публикации за 28.03.17

Турист с Украины «взорвал мозг» сотрудникам одного из египетских отелей, а заодно и повеселил пользователей соцсетей. Мужчина пытался украсть из номера буквально все: от шампуней до крана от биде.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о курьезной ситуации рассказал на своей странице в фейсбуке сотрудник туристической компании. Он опубликовал фото и предложил пользователям угадать, что происходит. Снимок он сопроводил комментарием: «Приз тому, кто угадает, что происходит на фото… Короче, есть грехи пострашнее, чем клянчить скидки у турагентов. Подсказка. Египет. Сьогодення так сказать».

Фото Дмитрий Виноградов

Пользователи быстро угадали: происходит досмотр чемоданов отъезжающего из отеля постояльца. Сотрудники гостиницы «вытряхнули» из сумок запасливого украинского туриста и выкрученные в номере лампочки, и рулоны туалетной бумаги, посуду (и ложки-вилки, и соусники-солонки), бутылочки с шампунями и даже кран от биде. Турист, кстати, был небедный – у него нашлись деньги заплатить за номер в отеле Hilton.

Пользователи соцсетей в комментариях пояснили, что при выезде из отеля его сотрудники имеют право попросить гостя открыть чемоданы, если подозревают пропажу имущества. Если турист отказывается, вызывают полицию и обыск все равно проводится, но уже официально. И тогда турист в лучшем случае опоздает на самолет, в худшем – станет фигурантом уголовного дела. Чаще всего туристы открывают сумки добровольно, и, как отмечают туроператоры, ни разу не бывало случая, чтобы «просили открыть чемодан и ничего не нашли».

Многие пользователи пишут о том, как им стыдно «за наших людей». Есть и те, кто весело глумится над происходящим, предполагая, что еще можно было бы «прихватизировать» в номере. Впрочем, в целом реакция на увиденное, скорее, негативная.

Киев, Зоя Березина

Киев. Другие новости 28.03.17

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