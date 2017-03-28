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Крым

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Публикации за 28.03.17

Готовят замену Подлипенцеву? В Керчи назначили первого замглавы администрации города

Готовят замену Подлипенцеву? В Керчи назначили первого замглавы администрации города

В Керчи на должность первого заместителя главы городской администрации назначен депутат городского совета Сергей Бороздин.

Как передает корреспондент РИА , сегодня на сессии депутаты городского поддержали кандидатуру Бороздина. По версии местных СМИ, новый первый замглавы согласован на должность не только керченскими депутатами, но и главой республики Сергеем Аксеновом, и в скором времени может занять место действующего сити-менеджера Владимира Подлипенцева, который в настоящее время находится на больничном.

В мэрии Керчи такую версию развития событий комментировать отказались. «Я никак не могу комментировать отставку, Владимир Валерьевич болеет и находится на больничном», – заявил РИА ВРИО главы Роман Кириченко.

Отметим, Подлипенцев находится на больничном с 16 марта.

Керчь, Анастасия Зук

Керчь. Другие новости 28.03.17

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