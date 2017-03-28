Готовят замену Подлипенцеву? В Керчи назначили первого замглавы администрации города

Публикации за 28.03.17

В Керчи на должность первого заместителя главы городской администрации назначен депутат городского совета Сергей Бороздин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на сессии депутаты городского поддержали кандидатуру Бороздина. По версии местных СМИ, новый первый замглавы согласован на должность не только керченскими депутатами, но и главой республики Сергеем Аксеновом, и в скором времени может занять место действующего сити-менеджера Владимира Подлипенцева, который в настоящее время находится на больничном.

В мэрии Керчи такую версию развития событий комментировать отказались. «Я никак не могу комментировать отставку, Владимир Валерьевич болеет и находится на больничном», – заявил РИА «Новый День» ВРИО главы Роман Кириченко.

Отметим, Подлипенцев находится на больничном с 16 марта.

Керчь, Анастасия Зук

Керчь. Другие новости 28.03.17

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