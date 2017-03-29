СМИ: Глава Керчи ушел в отставку

Публикации за 29.03.17

Глава администрации Керчи Владимир Подлипенцев досрочно покидает свой пост. Сити-менеджер написал заявление по собственному желанию. Об этом сообщают «Аргументам недели – Керчь» со ссылкой на компетентный источник.

В администрации информацию об увольнении не подтвердили. «Он находится на больничном, с которого еще не выходил», – заявил РИА «Новый День» ВРИО главы Роман Кириченко. Аналогичное заявление сделала и глава городского совета Керчи Лариса Щербула: «Все, что я знаю – он на больничном».

Как сообщал «Новый День», вчера на сессии городского совета на должность первого заместителя главы городской администрации был назначен Сергей Бороздин. По версии местных СМИ, новый первый замглавы согласован на должность не только керченскими депутатами, но и главой республики Сергеем Аксеновом, и в скором времени может занять место действующего сити-менеджера Владимира Подлипенцева, который в настоящее время находится на больничном.

Отметим, Подлипенцев находится на больничном с 16 марта.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 29.03.17

Меджлисовцы напрашиваются на премию мира, чтобы стать «оружием против России». / Парапетом памятника адмиралу Сенявину в Севастополе теперь займутся прокуратура и УФАС. / Муниципалитеты Крыма научились тратить: показатели освоения бюджетов улучшаются. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»