Виновник отставок в верхушке керченской власти сел на 7 с лишним лет

В Керчи завершилось вынесением сурового приговора громкое дело о взятке двухгодичной давности.

Керченский городской суд признал виновными экс-заместителя главы администрации Керчи Олега Шевченко и замдиректора одного из МУПов города.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

«Согласно позиции прокурора – государственного обвинителя, виновным назначено наказание в виде 7 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 1,9 млн рублей, а также с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти и с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления на срок 5 лет», – сказано в сообщении.

Напомним, злоумышленники были задержаны в декабре 2016 года. В ходе следствия установлено, что 6 декабря между администрацией города и подрядчиком был заключен договор о выполнении работ по установке остановочных павильонов, дорожных знаков и светофоров на 3,8 млн рублей. После чего подозреваемые потребовали от подрядчика передать им 10% «отката» – 380 тыс рублей за дальнейшее содействие деятельности подрядной организации. При передаче денег госслужащие были задержаны.

На основании добытых следствием доказательств, подсудимые признаны виновными по пунктам «а», «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере).

Как сообщал «Новый День», сразу после задержания чиновников депутаты городского совета Керчи предложили тогдашнему главе администрации города Владимиру Подлипенцеву и председателю горсовета Ларисе Щербуле написать заявления об уходе по собственному желанию.

В результате громких и продолжительных скандалов, Подлипенцев досрочно покинул пост главы через три месяца после задержания своего заместителя.

Председатель горсовета Лариса Щербула сопротивлялась дольше и ушла в отставку в июне 2017 года после бунтов и драк в горсовете и угрозы граждан устроить митинги.

Симферополь, Иван Капустин

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