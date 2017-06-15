В Керчи собираются митинговать против Ларисы Щербулы – в администрации думают, как запретить

В ближайшую субботу в Керчи собираются провести митинг против главы горсовета Ларисы Щербулы. Напомним, депутаты обвиняют ее в коррупции.

«История с Щербулой вызвала резонанс и бурное обсуждение в Интернете. Но я понимаю, что люди у нас пассивные. В целом по Крыму уровень пассивности выше, чем на материке. Но если даже 50-70 человек придут, то будет хорошо. Ведь это позор, когда в городе-герое, где 147 человек получили звание Героя Советского Союза, а больше нигде такого не было, глава горсовета вымогает взятки. Мы хотим решить этот вопрос сами, на месте. К Путину и в свою партию в Москве мы всегда успеем обратиться. Надо учиться решать проблемы самостоятельно», – рассказал РИА «Новый День» первый секретарь Керченского городского отделения КПРФ Иван Желтенко.

По его словам, по итогам митинга будет составлена резолюция от имени керчан, которую зачитают на ближайшей сессии горсовета 23 июня, а затем отправят главе Крыма Сергею Аксёнову. Соответвующее обращение депутатов уже находится на рассмотрении в Симферополе.

Иван Желтенко также сообщил, что городские власти пытались запретить митинг, однако в официальном отказе допустили ряд ошибок и продемонстрировали незнание законов, поэтому коммунисты считают этот документ недействительным.

«В ответе говорится, что нам запрещают митинг 17 июля из-за проведения детского спортивного мероприятия, заявка о котором якобы поступила раньше нашей. Но 17 июля мы и не собираемся ничего проводить. Кстати, бумажной копии этой заявки в администрации мне представить не смогли, только электронную. Кроме того, в инициалах действующего главы города стоят буквы «С.А.», в то время как отчество Сергея Бороздина – Вадимович», – сообщил главный коммунист Керчи, отметивший, что по закону мэрия может перенести дату, место и время митинга, но запретить вообще не имеет права.

Как уже сообщал «Новый день», скандал вокруг главы керченского горсовета Ларисы Щербулы разгорелся в конце апреля. Чиновница проходит свидетелем в деле о получении взятки в размере 50 тысяч долларов бывшим сити-менеджером Керчи Сергеем Писаревым. Однако керченские депутаты считают, что Щербула знала о деньгах и промолчала.

В начале июня в истории появился новый поворот. Главный свидетель, городской предприниматель, передававший взятку, заявил в суде, что деньги требовала сама глава горсовета.

Керчь, Галия Шакирова

Керчь. Другие новости 15.06.17

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