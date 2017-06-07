Свидетель по делу бывшего мэра Керчи дал показания против действующей главы горсовета

Главный свидетель по делу экс-главы керченской горадминистрации Сергея Писарева, которого обвиняют в вымогательстве и получении взятки в 50 тысяч долларов от местного предпринимателя, заявил в суде, что деньги требовала председатель горсовета Керчи Лариса Щербула.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», предприниматель утверждает, что сумму взятки за содействие в заключении администрацией города Керчи договоров аренды и купли-продажи трех земельных участков в черте города на листке бумаги написала глава горсовета. Она же уточнила, что озвученная сумма должна быть передана в долларах.

Свидетель подчеркнул, что сам бывший сити-менеджер денег для себя не просил. Предприниматель также отметил, что при ведении своего бизнеса с трудностями сталкивался только в случаях, когда то или иное решение зависело от Ларисы Щербулы.

Сама глава горсовета уже во второй раз не может «добраться» до зала суда, хотя вызывается в качестве свидетеля защиты. На этот раз чиновница сослалась на срочную командировку, сообщает kerch.com.ru.

Как уже сообщал РИА «Новый День», эксперты считают положение Ларисы Щербулы в качестве главы горсовета Керчи крайне шатким. Местные депутаты требуют её отставки. В конце мая парламентарии зарегистрировали проект решения об отставке чиновницы и отправили документ Сергею Аксёнову, который должен дать ответ в течение месяца.

Керчь, Оксана Мурзина

Керчь. Другие новости 07.06.17

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