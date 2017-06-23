Председатель Керченского горсовета подала в отставку

Председатель Керченского городского совета Лариса Щербула подала в отставку. Сегодня же членами горсовета будет избрана новая кандидатура.

Как уже сообщал «Новый День», скандал вокруг главы керченского горсовета Ларисы Щербулы разгорелся в конце апреля. Чиновница проходит свидетелем в деле о получении взятки в размере 50 тысяч долларов бывшим сити-менеджером Керчи Сергеем Писаревым. Однако керченские депутаты считают, что Щербула знала о деньгах и промолчала.

А в начале июня предприниматель, передававший взятку, заявил в суде, что деньги требовала сама глава горсовета.

На этой неделе Лариса Щербула написала заявление по собственному желанию. «Никаких фактов о её нарушениях нет. Никаких доказательств. Только слухи и сплетни, что она связана с делом бывшего мэра Керчи, которого обвиняют в коррупционной деятельности, – заявил РИА «Новый День» депутат Керченского горсовета Александр Кискин. – Лариса Щербула сильная женщина, но всё-таки женщина. Она не выдержала морального давления…»

Кискин добавил, что тайное голосование за преемника пройдет оперативно, «исходя всего из двух претендентов» – Николая Гусакова и Андрея Круглова. Заметим, что Николая Гусакова вчера, на внеочередной партийной конференции, выдвинуло Керченское отделение «Единой России».

Керчь, Лена Данилова

Керчь. Другие новости 23.06.17

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